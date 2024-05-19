Що відомо про поєдинок Усика проти Ф'юрі

На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.

Однак при цьому британець пропустив від Усика кілька потужних ударів і змушений був змінити тактику.

З п’ятого по восьмий раунд "Циганському Королю" вдалось заволодіти ініціативою.

Ф'юрі намагався піймати Усика на помилці, однак український боксер витримав тиск з боку британця.

В 9-му раунді Усик збільшив темп і пробив оборону Ф'юрі. Серія потужних атак змусила Ф'юрі майже опустити руки і перестати захищатись.

"Циганський Король" опинився на канатах, але рефері затягнув із рішенням відраховувати 10 секунд, а коли вони закінчилися, пролунав гонг.

Tyson Fury stuns Oleksandr Usyk in Round 6 🥊 #FuryUsyk pic.twitter.com/o0t0yo2lXt — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) May 18, 2024

"Чемпіонські" раунди обидва боксери провели обережно. Ф'юрі на диво швидко прийшов до тями після нокдауну. Кожен із чемпіонів спробував назбирати очки в нотатках суддів, тож просто намагався влучити бодай в корпус. Поширити

Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.

Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.

Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України.

Go ringside for the moment Usyk DROPPED Fury 😱@Usykaa | #FuryUsyk pic.twitter.com/lhyZ5x3UpX — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

Що відомо про бій реванш та стан Усика після поєдинку з Ф'юрі

Поєдинок планують провести в жовтні цьогоріч. Його переможець вже не носитиме титул абсолютного чемпіона.

Поєдинок планують провести в жовтні цьогоріч. Його переможець вже не носитиме титул абсолютного чемпіона.

Зі серпня 2023 року обов'язковим претендентом на поєдинок проти українця став Філіп Хрговіч. Хорват 1 червня зустрінеться з британцем Даніелем Дюбуа.

Переможець бою буде визнаний чемпіоном світу в надважкій вазі за версією IBF.

Окрім того, наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики — Мануель Чарр і Джозеф Паркер.

За інформацією видання Seconds Out, Усик після бою з Ф'юрі змушений був поїхати до лікарні через підозру на перелом щелепи.

Через свій візит до лікарні Усик не був присутній на прес-конференції, яка відбулась після бою.

Як повідомив промоутер українця Олександр Красюк, Усик відправився у лікарню за рекомендацією лікарів.

Пізніше Усик все ж приїхав на пресконференцію та був там разом із Красюком.

Під час спілкування з журналістами на обличчі українця були помітні гематоми, отримані після пропущених ударів від Тайсона.