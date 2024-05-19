Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.
Що відомо про поєдинок Усика проти Ф'юрі
На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.
Однак при цьому британець пропустив від Усика кілька потужних ударів і змушений був змінити тактику.
З п’ятого по восьмий раунд "Циганському Королю" вдалось заволодіти ініціативою.
Ф'юрі намагався піймати Усика на помилці, однак український боксер витримав тиск з боку британця.
В 9-му раунді Усик збільшив темп і пробив оборону Ф'юрі. Серія потужних атак змусила Ф'юрі майже опустити руки і перестати захищатись.
"Циганський Король" опинився на канатах, але рефері затягнув із рішенням відраховувати 10 секунд, а коли вони закінчилися, пролунав гонг.
Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.
Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.
Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України.
Що відомо про бій реванш та стан Усика після поєдинку з Ф'юрі
Поєдинок планують провести в жовтні цьогоріч. Його переможець вже не носитиме титул абсолютного чемпіона.
Поєдинок планують провести в жовтні цьогоріч. Його переможець вже не носитиме титул абсолютного чемпіона.
Зі серпня 2023 року обов'язковим претендентом на поєдинок проти українця став Філіп Хрговіч. Хорват 1 червня зустрінеться з британцем Даніелем Дюбуа.
Переможець бою буде визнаний чемпіоном світу в надважкій вазі за версією IBF.
Окрім того, наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики — Мануель Чарр і Джозеф Паркер.
За інформацією видання Seconds Out, Усик після бою з Ф'юрі змушений був поїхати до лікарні через підозру на перелом щелепи.
Через свій візит до лікарні Усик не був присутній на прес-конференції, яка відбулась після бою.
Як повідомив промоутер українця Олександр Красюк, Усик відправився у лікарню за рекомендацією лікарів.
Пізніше Усик все ж приїхав на пресконференцію та був там разом із Красюком.
Під час спілкування з журналістами на обличчі українця були помітні гематоми, отримані після пропущених ударів від Тайсона.
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