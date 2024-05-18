Бій Усик — Ф'юрі. Де і коли дивитися трансляцію онлайн

Український боксер Олександр Усик проведе найбільший бій у своїй кар'єрі. Він боротиметься за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі — проведе бій проти британця Тайсона Ф'юрі.

Де буде доступна трансляція бою Усик — Ф'юрі

Бій Усик — Ф'юрі є головною подією світового боксу у першій половині 2024 року. Українець захищатиме пояси WBA, WBO та IBF, а також намагатиметься відібрати титул WBC, яким володіє британець.

Усик та Ф'юрі є два непереможеними боксерами. На рахунку українця 21 перемога (14 з яких — нокаутом). Британець теж не має жодної поразки, хоча один з 34 боїв звів внічию — перший проти Діонтея Вайлдера.

Поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії, що перебуває у тому ж часовому поясі, що й Україна. Трансляція бою Усик — Ф'юрі також буде доступна на території України.

Транслятором бою Усик — Ф'юрі в Україні є стримінгова платформа MEGOGO. Це єдина відповідь на запитання "де дивитися Усик — Ф'юрі". Пряма трансляція Усик — Ф'юрі на цій платформі розпочнеться о 19:00 — дивитися тут.

Трансляція Усик — Ф'юрі буде доступна лише після оплати, адже бій буде показаний у форматі PPV.

Бій Усик — Ф'юрі. Що наразі відомо

Довгоочікуваний поєдинок відбудеться уже 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Бій повинен був відбутися ще 17 лютого, однак через травму, яку Тайсон Ф'юрі отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Що важливо розуміти, тріумфатор бою Усик — Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.