Бій Усик — Ф'юрі. Джошуа дав свіжий прогноз

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився очікуваннями від бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Джошуа вважає, що українець переможе "Циганського короля"

На думку британського боксера, у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу українець переможе "Циганського короля".

Я двічі бився з Олександром Усиком і можу сказати, що він феноменальний боксер, робить все як слід. Я б сказав, що він виконує справді чудову роботу на рингу. Я ніколи не бився з Тайсоном Ф'юрі, тому не можу судити, що він робитиме під час поєдинку, або як це — зустрітися з ним. Виходячи тільки з того, що знаю, я повинен сказати, що Усик переможе, — цитує Джошуа Manchester Evening News. Поширити

Бій Усик — Ф'юрі. Що наразі відомо

Довгоочікуваний поєдинок відбудеться уже 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Бій повинен був відбутися ще 17 лютого, однак через травму, яку Тайсон Ф'юрі отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Що важливо розуміти, тріумфатор бою Усик — Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.