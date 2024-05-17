Усик проти Фʼюрі. Відбулася церемонія зважування боксерів перед боєм — відео
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Усик проти Фʼюрі. Відбулася церемонія зважування боксерів перед боєм — відео

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Джерело:  online.ua

Традиційна церемонія зважування боксерів відбулася напередодні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі.

Як пройшла церемонія зважування Усика та Фʼюрі

Актуальна вага Усика — 105,9 кг. Українець з часу протистояння з британцем Даніелем Дюбуа торік набрав понад 5,5 кілограмів.

Тим часом під Ф'юрі ваги показали 118,8 кг. Перед поєдинком проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну восени "Циганський Король" важив майже 126 кг.

Культовий ринг-анонсер Майкл Баффер запросив Усика та Ф'юрі провести битву поглядів. Утім, тривалого поєдинку нервів не вийшло. Опоненти зіткнулися лобами, а потім британець відштовхнув суперника та спровокував невеликий конфлікт команд обох чемпіонів.

Що відомо про поєдинок Усика з Ф’юрі

Поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик — Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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