Усик проти Фʼюрі. Визначено рефері та суддів на легендарний поєдинок

Організатори бою Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за абсолютне чемпіонство у надважкій ваговій категорії визначилися з рефері та суддями поєдинку 18 травня.

Хто судитиме бій Усика проти Фʼюрі

Як зазначається, у ринзі бій 18 травня обслуговуватиме американський рефері Марк Нельсон. Зустріч двох надважковаговиків у саудівському Ер-Ріяді стане його 990-ю за кар'єру.

Марк Нельсон провів у ролі судді більше 100 поєдинків за звання чемпіона світу. Водночас він уперше обслуговуватиме саме поєдинок за титул у надважкій ваговій категорії.

Якщо бій протриває 12 повних раундів, переможця своїми рішеннями визначатимуть іспанець Мануель Олівер Палермо, канадець Крейг Меткелф і американець Майк Фітцджеральд.

У березні президент WBC Маурісіо Сулейман висловлювався на користь призначення одразу шістьох суддів на бій Усик — Ф'юрі, проте його ініціативу не підтримали.

Що відомо про поєдинок Усика з Ф’юрі

Поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик — Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.