13 травня представники українського боксера Олександра Усика, який є чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF влаштували сутичку з представниками чемпіона WBC, британця Тайсона Ф'юрі.

У результаті сутички батько Тайсона Ф’юрі розбив лоба

На кадрах видно, яка під час суперечки батько Ф'юрі вдарив одного з представників команди Усика головою. Сам Джон Ф'юрі через це розбив до крові лоба.

Пізніше Джон Ф’юрі прокоментував ситуацію та вибачився.

Щиро перепрошую перед усіма причетними. Ми такі, які ми є. Емоції та напруга зашкалюють. Він був дуже неповажним хлопцем. Якщо ти наблизишся у простір до людини, яка б’ється, ти щось отримаєш. Для мене важлива повага до мого сина, а він її не виявляв. Він згадав про мого сина, отже, він повинен був це отримати, — сказав Ф’юрі-старший. Поширити

З приводу травми Джон Ф’юрі заявив, що для нього це звичайна справа.

Олександр Усик прокоментував інцидент перед поєдинком

Це була погана поведінка команди Тайсона Ф’юрі, зокрема і його батька. Це проблема лише команди Тайсона — заявив він. Олександр Усик Український професійний боксер

За словами директора команди українця Сергія Лапіна, ім’я Усика вивільняє внутрішніх демонів команди Ф’юрі.

Агресор врешті-решт завдає шкоди самому собі. Яскраве свідчення їхнього справжнього емоційного стану. Команда Усика проти команди Ф’юрі — 1:0, — написав Лапін. Поширити

Бій Усик — Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви.

Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).