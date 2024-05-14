13 травня представники українського боксера Олександра Усика, який є чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF влаштували сутичку з представниками чемпіона WBC, британця Тайсона Ф'юрі.
У результаті сутички батько Тайсона Ф’юрі розбив лоба
На кадрах видно, яка під час суперечки батько Ф'юрі вдарив одного з представників команди Усика головою. Сам Джон Ф'юрі через це розбив до крові лоба.
Пізніше Джон Ф’юрі прокоментував ситуацію та вибачився.
З приводу травми Джон Ф’юрі заявив, що для нього це звичайна справа.
Олександр Усик прокоментував інцидент перед поєдинком
За словами директора команди українця Сергія Лапіна, ім’я Усика вивільняє внутрішніх демонів команди Ф’юрі.
Бій Усик — Ф'юрі
2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.
Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви.
Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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