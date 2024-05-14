13 мая представители украинского боксера Александра Усика, являющегося чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF устроили стычку с представителями чемпиона WBC, британца Тайсона Фьюри.

В результате схватки отец Тайсона Фьюри разбил лоб

На кадрах видно, что во время спора отец Фьюри ударил одного из представителей команды Усика головой. Сам Джон Фьюри из-за этого разбил в кровь лоб.

Позже Джон Фьюри прокомментировал ситуацию и извинился.

Искренне извиняюсь перед всеми причастными. Мы такие, какие мы есть. Эмоции и напряжение зашкаливают. Он был очень неуважительным парнем. Если ты приблизишься в пространство к бьющемуся человеку, ты что-то получишь. Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявлял. Он вспомнил о моем сыне, значит, он должен был это получить, - сказал Фьюри-старший. Поделиться

По поводу травмы Джон Фьюри заявил, что для него это обычное дело.

Александр Усик прокомментировал инцидент перед поединком

Это было плохое поведение команды Тайсона Фьюри, в том числе и его отца. Это проблема только команды Тайсона – заявил он. Александр Усик Украинский профессиональный боксер

По словам директора команды украинца Сергея Лапина, имя Усика высвобождает внутренних демонов команды Фьюри.

Агрессор в конце концов наносит вред самому себе. Яркое свидетельство их подлинного эмоционального состояния. Команда Усика против команды Фьюри – 1:0, – написал Лапин. Поделиться

Бой Усик - Фьюри

2 февраля стало известно, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет перенесен с 17 февраля.

Британец травмировался во время спарринга. Он получил рассечение, после которого ему пришлось накладывать швы.

Поэтому его бой против украинца был перенесен на 18 мая.

Усик является чемпионом мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).