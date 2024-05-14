13 мая представители украинского боксера Александра Усика, являющегося чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF устроили стычку с представителями чемпиона WBC, британца Тайсона Фьюри.
В результате схватки отец Тайсона Фьюри разбил лоб
На кадрах видно, что во время спора отец Фьюри ударил одного из представителей команды Усика головой. Сам Джон Фьюри из-за этого разбил в кровь лоб.
Позже Джон Фьюри прокомментировал ситуацию и извинился.
По поводу травмы Джон Фьюри заявил, что для него это обычное дело.
Александр Усик прокомментировал инцидент перед поединком
По словам директора команды украинца Сергея Лапина, имя Усика высвобождает внутренних демонов команды Фьюри.
Бой Усик - Фьюри
2 февраля стало известно, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет перенесен с 17 февраля.
Британец травмировался во время спарринга. Он получил рассечение, после которого ему пришлось накладывать швы.
Поэтому его бой против украинца был перенесен на 18 мая.
Усик является чемпионом мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
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