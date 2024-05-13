Усик отреагировал на победу Ломаченко в чемпионском бою против Камбососа
Категория
Спорт
Дата публикации

Усик отреагировал на победу Ломаченко в чемпионском бою против Камбососа

Усик Ломаченко
Читати українською

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на яркую победу Василия Ломаченко над австралийцем Джорджем Камбососом в поединке за вакантный пояс IBF в легком дивизионе.

Что сказал Усик о победе Ломаченко против Камбососа

Александр на странице в Instagram поздравил своего кума и соотечественника с успешным выступлением.

Поздравляю, брат. Слава Богу всего, — написал Усик на фоне видео, где Василий стоит с флагом Украины во время объявления победителя боя.

Усик отреагировал на победу Ломаченко в чемпионском бою против Камбососа

Ломаченко одержал досрочную победу в одиннадцатом раунде

В воскресенье, 12 мая, украинский боксер Василий Ломаченко ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Поединок в австралийском городе Перт завершился в одиннадцатом раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем добил его ударами по корпусу — рефери вмешался и остановил поединок, зафиксировав победу Ломаченко нокаутом.

Таким образом, Ломаченко вернул себе звание чемпиона мира в легком весе. Для Василия это было первое сражение с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Дэвину Гейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 — нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 — нокаутом).

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ломаченко и Камбосос устроили напряженную дуэль взглядов перед боем — видео
Ломаченко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ломаченко победил нокаутом Камбососа — видео
Ломаченко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Бой Усик — Фьюри. Ломаченко выступил с громким заявлением
Василий Ломаченко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?