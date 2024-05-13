Усик отреагировал на победу Ломаченко в чемпионском бою против Камбососа

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на яркую победу Василия Ломаченко над австралийцем Джорджем Камбососом в поединке за вакантный пояс IBF в легком дивизионе.
Что сказал Усик о победе Ломаченко против Камбососа
Александр на странице в Instagram поздравил своего кума и соотечественника с успешным выступлением.
Ломаченко одержал досрочную победу в одиннадцатом раунде
В воскресенье, 12 мая, украинский боксер Василий Ломаченко ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.
Поединок в австралийском городе Перт завершился в одиннадцатом раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем добил его ударами по корпусу — рефери вмешался и остановил поединок, зафиксировав победу Ломаченко нокаутом.
Таким образом, Ломаченко вернул себе звание чемпиона мира в легком весе. Для Василия это было первое сражение с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Дэвину Гейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 — нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.
Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 — нокаутом).
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