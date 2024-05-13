Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на яркую победу Василия Ломаченко над австралийцем Джорджем Камбососом в поединке за вакантный пояс IBF в легком дивизионе.

Что сказал Усик о победе Ломаченко против Камбососа

Александр на странице в Instagram поздравил своего кума и соотечественника с успешным выступлением.

Поздравляю, брат. Слава Богу всего, — написал Усик на фоне видео, где Василий стоит с флагом Украины во время объявления победителя боя. Поделиться

Усик отреагировал на победу Ломаченко в чемпионском бою против Камбососа

Ломаченко одержал досрочную победу в одиннадцатом раунде

В воскресенье, 12 мая, украинский боксер Василий Ломаченко ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Поединок в австралийском городе Перт завершился в одиннадцатом раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем добил его ударами по корпусу — рефери вмешался и остановил поединок, зафиксировав победу Ломаченко нокаутом.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Таким образом, Ломаченко вернул себе звание чемпиона мира в легком весе. Для Василия это было первое сражение с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Дэвину Гейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 — нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 — нокаутом).