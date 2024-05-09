Ломаченко и Камбосос устроили напряженную дуэль взглядов перед боем — видео

Как прошла официальная встреча Ломаченко и Камбососа

После общения с журналистами Ломаченко и Камбосос провели обязательную битву взглядов.

Во время стердауна никто из боксеров не желал первым отводить взгляд. Поэтому они простояли друг напротив друга больше трех минут.

LOMA & KAMBOSOS FACE-OFF FOR OVER 3 MINUTES 🍿🍿🍿#LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/AjiDkmhP20 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 9, 2024

Сначала промоутер Боб Арум просил боксеров успокоиться и продолжить мероприятие. Перед ними пытался стать супертяжеловесом Лукас Браун, но и у него не получилось.

Совсем прекратить стердаун удалось, когда вмешались менеджер Ломаченко Эгис Климас и отец Камбососа.

Отвечая на заявления Камбососа о том, что он справится с Ломаченко, украинец ответил, что об этом заявляло много предыдущих соперников.

Я слышу это не в первый раз. Для меня это не сюрприз. Но увидимся в воскресенье. Увидимся на ринге! Я слишком долго в этом виде спорта. Мы два профессионала. Мы знаем бокс. Мы знаем стратегию бокса. Это будет очень интересно [нам обоим], будет интересно всем фанатам бокса. Я просто с нетерпением жду титула IBF. Мне нужно взять свой титул, а потом я смогу думать о своем будущем, — сказал Ломаченко. Поделиться

Ломаченко VS Камбосос. Что известно о предстоящем бое

12 мая 2024 года в Австралии состоится поединок между всемирно известными боксерами Джорджем Камбососом и Василием Ломаченко.

На кону поединка будет стоять пояс IBF в легком весе, который стал вакантным после того, как абсолютный чемпион мира по этому дивизиону Девин Хейни перешел в другой вес.

Титул IBF может впервые отойти Василию Ломаченко. Именно пояса IBF Ломаченко не хватило в 2020 году, чтобы получить звание абсолютного чемпиона. В решающем поединке украинец потерпел громкое поражение от американца Теофимо Лопеса и потерял собственные титулы WBA, WBC и WBO.