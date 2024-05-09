Ломаченко и Камбосос устроили напряженную дуэль взглядов перед боем — видео
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Ломаченко и Камбосос устроили напряженную дуэль взглядов перед боем — видео

Ломаченко
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Источник:  Суспільне. Спорт

В австралийском Перте состоялась финальная пресс-конференция перед боем Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа.

Как прошла официальная встреча Ломаченко и Камбососа

После общения с журналистами Ломаченко и Камбосос провели обязательную битву взглядов.

Во время стердауна никто из боксеров не желал первым отводить взгляд. Поэтому они простояли друг напротив друга больше трех минут.

Сначала промоутер Боб Арум просил боксеров успокоиться и продолжить мероприятие. Перед ними пытался стать супертяжеловесом Лукас Браун, но и у него не получилось.

Совсем прекратить стердаун удалось, когда вмешались менеджер Ломаченко Эгис Климас и отец Камбососа.

Отвечая на заявления Камбососа о том, что он справится с Ломаченко, украинец ответил, что об этом заявляло много предыдущих соперников.

Я слышу это не в первый раз. Для меня это не сюрприз. Но увидимся в воскресенье. Увидимся на ринге! Я слишком долго в этом виде спорта. Мы два профессионала. Мы знаем бокс. Мы знаем стратегию бокса. Это будет очень интересно [нам обоим], будет интересно всем фанатам бокса. Я просто с нетерпением жду титула IBF. Мне нужно взять свой титул, а потом я смогу думать о своем будущем, — сказал Ломаченко.

Ломаченко VS Камбосос. Что известно о предстоящем бое

12 мая 2024 года в Австралии состоится поединок между всемирно известными боксерами Джорджем Камбососом и Василием Ломаченко.

На кону поединка будет стоять пояс IBF в легком весе, который стал вакантным после того, как абсолютный чемпион мира по этому дивизиону Девин Хейни перешел в другой вес.

Титул IBF может впервые отойти Василию Ломаченко. Именно пояса IBF Ломаченко не хватило в 2020 году, чтобы получить звание абсолютного чемпиона. В решающем поединке украинец потерпел громкое поражение от американца Теофимо Лопеса и потерял собственные титулы WBA, WBC и WBO.

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