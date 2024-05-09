Ломаченко та Камбосос влаштували напружену дуель поглядів перед боєм — відео
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Спорт
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Ломаченко та Камбосос влаштували напружену дуель поглядів перед боєм — відео

Ломаченко
Джерело:  Суспільне. Спорт

В австралійському Перті відбулася фінальна пресконференція перед боєм Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа.

Як пройшла офіційна зустріч Ломаченка та Камбососа

Після спілкування з журналістами Ломаченко та Камбосос провели обов'язкову битву поглядів.

Під час стердауну ніхто з боксерів не хотів першим відводити погляд. Тому вони простояли один навпроти одного більше трьох хвилин.

Спочатку промоутер Боб Арум просив боксерів заспокоїтись та продовжити захід. Перед ними намагався стати суперважкоатлет Лукас Браун, але й у нього не вийшло.

Остаточно припинити стердаун вдалося, коли втрутилися менеджер Ломаченка Егіс Клімас та батько Камбососа.

Відповідаючи на заяви Камбососа про те, що він здолає Ломаченка, українець відповів, що про це заявляло багато попередніх суперників.

Я чую це не вперше. Для мене це не сюрприз. Але побачимося в неділю. Побачимося на рингу! Я занадто довго в цьому виді спорту. Ми двоє професіоналів. Ми знаємо бокс. Ми знаємо стратегію боксу. Це буде дуже-дуже цікаво [нам обом], буде цікаво всім фанатам боксу. Я просто з нетерпінням чекаю титулу IBF. Мені потрібно взяти свій титул, а потім я зможу думати про своє майбутнє, — сказав Ломаченко.

Ломаченко VS Камбосос. Що відомо про майбутній бій

12 травня 2024 року в Австралії відбудеться поєдинок між всесвітньо відомими боксерами Джорджем Камбососом та Василем Ломаченком.

На кону двобою стоятиме пояс IBF у легкій вазі, який став вакантним після того, як абсолютний чемпіон світу у цьому дивізіоні Девін Хейні перейшов в іншу вагу.

Титул IBF може вперше відійти Василю Ломаченку. Саме пояса IBF Ломаченку не вистачило у 2020 році, аби отримати звання абсолютного чемпіона. У вирішальному поєдинку українець зазнав гучної поразки від американця Теофімо Лопеса і втратив власні титули WBA, WBC та WBO.

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