Ломаченко проведе титульний бій проти Камбососа — відома дата

Уже 12 травня 2024 року в Австралії відбудеться поєдинок між всесвітньо відомими боксерами Джорджем Камбососом та Василем Ломаченком.
Ломаченко VS Камбосос. Що відомо про майбутній бій
Уночі 31 січня в Україні відбулась пресконференція Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка, під час якої офіційно заявили про титульний двобій.
Що важливо розуміти, саме проти Хейні відбувся крайній двобій Ломаченка.
Однак українцю не вдалося відібрати в американця усі пояси та звання абсолютного чемпіона планети.
Як уже згадувалося раніше, перемога Девіна була вкрай сумнівною та спровокувала свист уболівальників, які зібрались на трибунах.
Чимало фанатів боксу переконані у тому, що це було упереджене ставлення суддів до Ломаченка, який насправді здобув перемогу у цьому бою.
Попри це, реваншу український чемпіон так і не дочекався. Девін схитрив та втік в іншому вагову категорію.
Влітку 2023 року Камбосос переміг Максі Х'юза.
Що важливо розуміти, у боксерській спільноті не роблять жодного боксера фаворитом, тому шанси Ломаченка та Камбососа рівні.
За словами українського чемпіона, якщо він переможе Камбососа, то вже не зупиниться.
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