Ломаченко проведе титульний бій проти Камбососа — відома дата

Уже 12 травня 2024 року в Австралії відбудеться поєдинок між всесвітньо відомими боксерами Джорджем Камбососом та Василем Ломаченком.

Ломаченко VS Камбосос. Що відомо про майбутній бій

Уночі 31 січня в Україні відбулась пресконференція Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка, під час якої офіційно заявили про титульний двобій.

Поєдинок між боксерами відбудеться 12 травня на території Джорджа — місто Перт, що в Австралії. На кону двобою стоятиме пояс IBF у легкій вазі, який став вакантним після того, як абсолютний чемпіон світу у цьому дивізіоні Девін Хейні перейшов в іншу вагу. Поширити

Що важливо розуміти, саме проти Хейні відбувся крайній двобій Ломаченка.

Однак українцю не вдалося відібрати в американця усі пояси та звання абсолютного чемпіона планети.

Як уже згадувалося раніше, перемога Девіна була вкрай сумнівною та спровокувала свист уболівальників, які зібрались на трибунах.

Чимало фанатів боксу переконані у тому, що це було упереджене ставлення суддів до Ломаченка, який насправді здобув перемогу у цьому бою.

Попри це, реваншу український чемпіон так і не дочекався. Девін схитрив та втік в іншому вагову категорію.

Оркім того, гіркий досвід поєдинків проти Хейні має Камбосос. Саме Джордж переміг Теофімо Лопеса та став абсолютом у легкій вазі. Але не зумів провести успішний захист титулів у бою проти Девіна, з яким бився двічі, зазнавши двох поразок. Поширити

Влітку 2023 року Камбосос переміг Максі Х'юза.

Що важливо розуміти, у боксерській спільноті не роблять жодного боксера фаворитом, тому шанси Ломаченка та Камбососа рівні.

За словами українського чемпіона, якщо він переможе Камбососа, то вже не зупиниться.