Українець Богачук битиметься за звання чемпіона світу з боксу за версією WBC — відома дата

Українець Сергій Богачук проведе бій за повноцінний титул чемпіона світу з боксу від WBC в першій середній вазі 30 березня в Лас-Вегасі.

Бій Богачук-Фундора

WBC підтвердив проведення майбутнього бою за звання чемпіона WBC у напівсередній вазі між Сергієм Богачуком, чинним чемпіоном WBC Continental Americas, і колишнім тимчасовим чемпіоном WBC Себастьяном Фундорою.

Бій пройде 30 березня в Лас-Вегасі.

Це буде перший перший для Богачука бій за головний титул у статусі другого найрейтинговішого претендента і чинного володаря поясу WBC Continental Americas.

Україець вже 5 разів перемагав Фундору.

Як відомо, зараз Україна має одного чинного чемпіона світу з боксу — Олександра Усика, який володіє трьома основними поясами в надважкій вазі.

Водночас WBC проголосував за надання чинному чемпіону WBC у суперлегкій вазі Джермеллу Чарло статусу «Чемпіона на перерві» після аналізу конкретних обставин у дивізіоні.

Останній бій Чарло провів у другій середній вазі, і немає впевненості, що він повернеться до бою в першій середній вазі.

Нагадаємо, що Чарло за рішенням суддів програв мексиканцеві Канело Альваресу і зазнав дебютної професійної поразки.

Сергій Богачук: що відомо

28-річний українець висьупає у першій середній вазі.

Вже провів 24 поєдинки на професійному ринзі, з них — 23 перемоги, зокрема 22 — нокаутом.

Єдину поразку зазнав від американця Брендона Адамса технічним нокаутом у березні 2021 року.