Украинец Богачук сразится за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC — известна дата

Украинец Сергей Богачук проведет бой за полноценный титул чемпиона мира по боксу от WBC в первом среднем весе 30 марта в Лас-Вегасе.

Бой Богачук-Фундора

WBC подтвердил проведение предстоящего боя за звание чемпиона WBC в полусреднем весе между Сергеем Богачуком, действующим чемпионом WBC Continental Americas, и бывшим временным чемпионом WBC Себастьяном Фундорой.

Бой пройдет 30 марта в Лас-Вегасе.

Это будет первый первый для Богачука бой за главный титул в статусе второго рейтингового претендента и действующего обладателя пояса WBC Continental Americas.

Украинец уже 5 раз побеждал Фундору.

Как известно, сейчас у Украины один действующий чемпион мира по боксу — Александр Усик, владеющий тремя основными поясами в сверхтяжелом весе.

В то же время WBC проголосовал за предоставление действующему чемпиону WBC в суперлегком весе Джермеллу Чарло статусу «Чемпиона на перемене» после анализа конкретных обстоятельств в дивизионе.

Последний бой Чарло провел во втором среднем весе, и нет уверенности, что он вернется в бой в первом среднем весе.

Напомним, что Чарло по решению судей проиграл мексиканцу Канело Альваресу и потерпел дебютное профессиональное поражение.

Сергей Богачук: что известно

28-летний украинец выступает в первом среднем весе.

Уже провел 24 поединка на профессиональном ринге, из них 23 победы, в том числе 22 нокаутом.

Единственное поражение потерпел от американца Брендона Адамса техническим нокаутом в марте 2021 года.