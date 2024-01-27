Украинец Богачук сразится за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC — известна дата

Украинец Сергей Богачук проведет бой за полноценный титул чемпиона мира по боксу от WBC в первом среднем весе 30 марта в Лас-Вегасе.
Бой Богачук-Фундора
WBC подтвердил проведение предстоящего боя за звание чемпиона WBC в полусреднем весе между Сергеем Богачуком, действующим чемпионом WBC Continental Americas, и бывшим временным чемпионом WBC Себастьяном Фундорой.
Бой пройдет 30 марта в Лас-Вегасе.
Это будет первый первый для Богачука бой за главный титул в статусе второго рейтингового претендента и действующего обладателя пояса WBC Continental Americas.
Украинец уже 5 раз побеждал Фундору.
Как известно, сейчас у Украины один действующий чемпион мира по боксу — Александр Усик, владеющий тремя основными поясами в сверхтяжелом весе.
В то же время WBC проголосовал за предоставление действующему чемпиону WBC в суперлегком весе Джермеллу Чарло статусу «Чемпиона на перемене» после анализа конкретных обстоятельств в дивизионе.
Последний бой Чарло провел во втором среднем весе, и нет уверенности, что он вернется в бой в первом среднем весе.
Напомним, что Чарло по решению судей проиграл мексиканцу Канело Альваресу и потерпел дебютное профессиональное поражение.
Сергей Богачук: что известно
28-летний украинец выступает в первом среднем весе.
Уже провел 24 поединка на профессиональном ринге, из них 23 победы, в том числе 22 нокаутом.
Единственное поражение потерпел от американца Брендона Адамса техническим нокаутом в марте 2021 года.
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