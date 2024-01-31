Ломаченко проведет титульный бой против Камбососа — известна дата
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Ломаченко проведет титульный бой против Камбососа — известна дата

Ломаченко VS Камбосос
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Источник:  online.ua

Уже 12 мая 2024 в Австралии состоится поединок между всемирно известными боксерами Джорджем Камбососом и Василием Ломаченко.

Ломаченко VS Камбосос. Что известно о предстоящем бое

Ночью 31 января в Украине состоялась пресс-конференция Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко, во время которой официально заявили о титульном поединке.

Поединок между боксерами состоится 12 мая на территории Джорджа – город Перт в Австралии. На кону поединка будет стоять пояс IBF в легком весе, который стал вакантным после того, как абсолютный чемпион мира по этому дивизиону Девин Хейни перешел в другой вес.

Что важно понимать, именно против Хейни прошел крайний поединок Ломаченко.

Однако украинскому чемпиону не удалось отобрать у американца все пояса и звание абсолютного чемпиона планеты.

Как уже упоминалось ранее, победа Дэвина была крайне сомнительной и спровоцировала свист собравшихся на трибунах болельщиков.

Многие фанаты бокса убеждены в том, что это было предвзятое отношение судей к Ломаченко, который на самом деле одержал победу в этом бою.

Несмотря на это, реванша украинский чемпион так и не дождался. Девин схитрил и убежал в другую весовую категорию.

Кроме того, горький опыт поединков против Хэйни есть и у Камбососа. Именно Джордж победил Теофимо Лопеса и стал абсолютом в легком весе. Но не сумел провести успешную защиту титулов в бою против Дэвина, с которым сражался дважды, потерпев два поражения.

Летом 2023 года Камбосос победил Макси Хьюза

Что важно понимать, в боксерском сообществе не делают ни одного боксера фаворитом, поэтому шансы Ломаченко и Камбососа равны.

По словам украинского чемпиона, если он победит Камбососа, то уже не остановится.

Василий стремится воплотить мечту в реальность и снова попытаться пройти путь к титулу абсолюта в легком весе. Джордж хочет поставить крест на карьере боксера из Украины.

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