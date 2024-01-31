Ломаченко проведет титульный бой против Камбососа — известна дата

Уже 12 мая 2024 в Австралии состоится поединок между всемирно известными боксерами Джорджем Камбососом и Василием Ломаченко.
Ломаченко VS Камбосос. Что известно о предстоящем бое
Ночью 31 января в Украине состоялась пресс-конференция Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко, во время которой официально заявили о титульном поединке.
Что важно понимать, именно против Хейни прошел крайний поединок Ломаченко.
Однако украинскому чемпиону не удалось отобрать у американца все пояса и звание абсолютного чемпиона планеты.
Как уже упоминалось ранее, победа Дэвина была крайне сомнительной и спровоцировала свист собравшихся на трибунах болельщиков.
Многие фанаты бокса убеждены в том, что это было предвзятое отношение судей к Ломаченко, который на самом деле одержал победу в этом бою.
Несмотря на это, реванша украинский чемпион так и не дождался. Девин схитрил и убежал в другую весовую категорию.
Летом 2023 года Камбосос победил Макси Хьюза
Что важно понимать, в боксерском сообществе не делают ни одного боксера фаворитом, поэтому шансы Ломаченко и Камбососа равны.
По словам украинского чемпиона, если он победит Камбососа, то уже не остановится.
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