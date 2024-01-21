Украина завоевала 21 медаль на турнире по боксу в Дебрецене

Украина завоевала 21 награду на турнире по боксу в Венгрии. Произошло это на "Мемориале Иштвана Бочкаи", который прошел в Дебрецене.

Украина завоевала 21 медаль на международном турнире по боксу

Соревнования в Дебрецене были первыми для сборной Украины в 2024 году. В заявку команды на этот турнир попали 26 боксеров: 14 мужчин и 12 женщин. Всего же в турнире приняли участие 125 спортсменов из 11 стран.

Об этом сообщает Федерация Бокса Украины в Facebook.

В состав мужской команды на соревнования в Венгрии не попал лидер сборной Украины Александр Хижняк, который должен соревноваться в весовой категории до 80 килограммов, но получил травму на сборах. Капитан мужской команды Дмитрий Замотаев (51 кг) и чемпион Украины-2023 Эльмир Набиев (54 кг) также не уехали в Дебрецен из-за простуды. Зато у женщин из-за проблем со здоровьем не выступила чемпионка Украины-2023 в весе 52 килограмма – Дарья-Ольга Гутарина.

Несмотря на отсутствие лидеров, мужская сборная Украины была представлена в восьми финалах. В "золотых" поединках весовых категорий до 75 килограммов и более 92 килограммов состоялись украинские противостояния с участием Дмитрия Кули и Павла Иллюши и Дмитрия Ловчинского и Александра Грицева соответственно.

По итогам турнира украинские боксеры завоевали пять золотых наград. Кроме этого, "сине-желтые" добыли в борьбе три "серебра" и три "бронзы".

Все медали мужской сборной Украины на "Мемориале Иштвана Бочкаи":

"золото": Эльвин Алиев (67 кг), Юрий Захареев (71 кг), Павел Иллюша (75 кг), Даниил Жасан (86 кг), Дмитрий Ловчинский (+92 кг)

"серебро": Андрей Тишковец (48 кг), Дмитрий Куля (75 кг), Александр Грицев (+92 кг)

"бронза": Руслан Цикало (60 кг), Данило Заморило (63.5 кг), Максим Кофан (80 кг)

Получив 11 наград, Украина заняла второе общекомандное место в турнире. По количеству золотых медалей украинские боксеры разделили первое место с Казахстаном, также завершившим турнир с пятью золотыми наградами.

Женская команда была представлена в пяти финалах турнира в Дебрецене. Три из них украинские боксерки завершили своими победами.

Все медали женской сборной Украины на "Мемориале Иштвана Бочкаи":

"золото": Ольга Шалимова (48 кг), Ирина Луцак (81 кг), Мария Ловчинская (+81 кг)

"серебро": Анна Охрей (60 кг), Анастасия Саранюк (70 кг)

"бронза": Татьяна Коб, Ярослава Маринчук (обе – 50 кг), Анастасия Ковальчук (54 кг), Анастасия Черноколенко (66 кг), Каролина Махно (75 кг)

В рамках турнира в Дебрецене украинские боксерки суммарно получили 10 наград (три "золота", два "серебра" и пять "бронз") и заняли второе общекомандное место.

Сборная Украины по боксу: что известно

В 2024 году сборная Украины проведет квалификационные турниры на Олимпиаду-2024 по боксу: 29 февраля – 12 марта в Италии и 23 мая – 3 июня в Таиланде.

Украина получила одну олимпийскую лицензию в боксе – участие в соревнованиях гарантировал Александр Хижняк.

На Олимпиаде-2024 будут разыграны медали в семи весовых категориях среди мужчин и шести – у женщин.

На предыдущей Олимпиаде в Токио серебряным призером соревнований стал Александр Хижняк.