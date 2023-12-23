Три украинца попали в топ-100 боксеров мира. Кто в рейтинге
Категория
Спорт
Дата публикации

Три украинца попали в топ-100 боксеров мира. Кто в рейтинге

Бокс
Read in English
Читати українською
Источник:  ESPN

Три украинца попали в список топ-100 боксеров мира по версии ESPN. Среди них Александр Усик, Василий Ломаченко и Артём Далакян.

На каком месте украинские боксеры в рейтинге

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания ESPN.

Наивысшее место среди украинцев занимает Александр Усик – третье. Издание отмечает, что Усик "имеет шанс закрепиться как один из самых выдающихся боксеров за всю историю", если победит Тайсона Фьюри в феврале 2024 года и станет абсолютным чемпионом мира.

Фото – espn.com

На 13 месте идет Василий Ломаченко, следующим соперником которого станет австралиец Джордж Камбосос. Несмотря на поражение в бою с Гейни, Ломаченко "доказал, что является элитным боксером, направляющимся в Зал славы", пишет ESPN.

Фото – espn.com

Артем Далакян занимает в рейтинге 87-е место. При этом издание отмечает, что 36-летний украинец, являющийся чемпионом мира по версии WBA с 2018 года, пока не намерен провести объединительный бой.

Фото – espn.com

Возглавляет рейтинг непобедимый американец Теренс Кроуфорд, абсолютный чемпион мира в полусреднем весе. Вторым идет абсолютный чемпион мира в более легком весе Наоя Иноуэ из Японии.

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится уже 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик VS Фьюри. Известный боксер Валлин поделился своим прогнозом
Отто Валлин
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский боксер Миронец победил брата Фьюри – видео
Миронец
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Культовый боксер-чемпион дал советы Усику по поводу поединка с Фьюри
Эвандер Голифилд

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.