Три украинца попали в топ-100 боксеров мира. Кто в рейтинге

Три украинца попали в список топ-100 боксеров мира по версии ESPN. Среди них Александр Усик, Василий Ломаченко и Артём Далакян.

На каком месте украинские боксеры в рейтинге

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания ESPN.

Наивысшее место среди украинцев занимает Александр Усик – третье. Издание отмечает, что Усик "имеет шанс закрепиться как один из самых выдающихся боксеров за всю историю", если победит Тайсона Фьюри в феврале 2024 года и станет абсолютным чемпионом мира.

Фото – espn.com

На 13 месте идет Василий Ломаченко, следующим соперником которого станет австралиец Джордж Камбосос. Несмотря на поражение в бою с Гейни, Ломаченко "доказал, что является элитным боксером, направляющимся в Зал славы", пишет ESPN.

Фото – espn.com

Артем Далакян занимает в рейтинге 87-е место. При этом издание отмечает, что 36-летний украинец, являющийся чемпионом мира по версии WBA с 2018 года, пока не намерен провести объединительный бой.

Фото – espn.com

Возглавляет рейтинг непобедимый американец Теренс Кроуфорд, абсолютный чемпион мира в полусреднем весе. Вторым идет абсолютный чемпион мира в более легком весе Наоя Иноуэ из Японии.

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится уже 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.