Три українці потрапили в топ-100 боксерів світу. Хто в рейтингу

Три українці потрапили до списку топ-100 боксерів світу за версією ESPN. Серед них Олександр Усик, Василь Ломаченко та Артем Далакян.

На якому місці українські боксери в рейтингу

Відповідний рейтинг опублікований на сайті видання ESPN.

Найвище місце у списку серед українців посідає Олександр Усик – третє. Видання відзначає, що Усик "має шанс закріпитися як один із найвидатніших боксерів за всю історію", якщо переможе Тайсона Ф’юрі у лютому 2024 року та стане абсолютним чемпіоном світу.

Фото – espn.com

На 13-му місці йде Василь Ломаченко, наступним суперником якого стане австралієць Джордж Камбосос. Незважаючи на поразку у бою з Гейні, Ломаченко "довів, що є елітним боксером, який прямує до Залу слави", пише ESPN.

Фото – espn.com

Натомість Артем Далакян посідає у рейтингу 87-ме місце. При цьому видання відзначає, що 36-річний українець, який є чемпіоном світу за версією WBA з 2018 року, наразі не має наміру провести об’єднавчий бій.

Фото – espn.com

Очолює рейтинг непереможений американець Теренс Кроуфорд, абсолютний чемпіон світу у напівсередній вазі. Другим йде абсолютний чемпіон світу у легшій вазі Наоя Іноуе з Японії.

Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.

Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.