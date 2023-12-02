Український боксер Миронець переміг брата Фʼюрі — відео

Український боксер Богдан Миронець здолав британця Нейтена Гормана у восьмираундовому бою.
Деталі бою українця з британцем
Поєдинок відбувся у Бостоні (Великобританія) та пройшов усю дистанцію.
Судді віддали перемогу українському боксеру, який був активніший й наніс більше точних ударів по супернику.
Поєдинок тривав усі 8 раундів, у яких Миронець показав солідний рівень ведення боксу, він був активнішим та діяв першим номером. Врешті решт саме українець переміг фаворита протистояння за рахунком 77:76.
Цікаво, що Нейтен Горман — двоюрідний брат володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі.
Ця перемога стала восьмою для українця при одній поразці. Це вже друга перемога поспіль для Миронця у 2023 році над суперником із Великої Британії. У липні українець Богдан Миронець переміг Кеша Алі (59–55 за очками у 6-раундовому бою). Тепер на рахунку Богдана — 8 перемог та 1 поразка.
Миронець займає 73-тю позицію в списку найкращих суперважковаговиків світу від веб-порталу BoxRec.
Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій
Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.
Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.
Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.
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