Український боксер Миронець переміг брата Фʼюрі — відео

Деталі бою українця з британцем

Поєдинок відбувся у Бостоні (Великобританія) та пройшов усю дистанцію.

Судді віддали перемогу українському боксеру, який був активніший й наніс більше точних ударів по супернику.

𝗠𝘆𝗿𝗼𝗻𝗲𝘁𝘀 𝘀𝘁𝘂𝗻𝘀 𝗚𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻 😳



Nathan Gorman's comeback bout against Bohdan Myronets ends in a points defeat in Bolton. ❌



🗳 77-76#GormanMyronets pic.twitter.com/naktNvy7Af — Boxing News+ (@BoxingNewsPlus) December 1, 2023

Поєдинок тривав усі 8 раундів, у яких Миронець показав солідний рівень ведення боксу, він був активнішим та діяв першим номером. Врешті решт саме українець переміг фаворита протистояння за рахунком 77:76.

Цікаво, що Нейтен Горман — двоюрідний брат володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі.

Ця перемога стала восьмою для українця при одній поразці. Це вже друга перемога поспіль для Миронця у 2023 році над суперником із Великої Британії. У липні українець Богдан Миронець переміг Кеша Алі (59–55 за очками у 6-раундовому бою). Тепер на рахунку Богдана — 8 перемог та 1 поразка.

Миронець займає 73-тю позицію в списку найкращих суперважковаговиків світу від веб-порталу BoxRec.

Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.

Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.