Украинский боксер Миронец победил брата Фьюри – видео
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Украинский боксер Миронец победил брата Фьюри – видео

Миронец
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Источник:  Boxing News

Украинский боксер Богдан Миронець одолел британца Нейтена Гормана в восьмираундовом бою.

Детали боя украинца с британцем

Поединок прошел в Бостоне (Великобритания) и прошел всю дистанцию.

Судьи отдали победу украинскому боксеру, который был более активен и нанес больше точных ударов по сопернику.

Поединок длился все 8 раундов, в которых Миронец показал солидный уровень ведения бокса, был активнее и действовал первым номером. В конце концов, именно украинец победил фаворита противостояния по счету 77:76.

Интересно, что Нейтен Горман – двоюродный брат обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри.

Эта победа стала восьмой для украинца при одном поражении. Это уже вторая победа подряд для Миронца в 2023 году над соперником из Великобритании. В июле украинец Богдан Миронець победил Кеша Али (59-55 по очкам в 6-раундовом бою). Теперь на счету Богдана – 8 побед и 1 поражение.

Миронец занимает 73-ю позицию в списке лучших супертяжеловесов мира от веб-портала BoxRec.

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится уже 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.

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