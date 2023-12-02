Украинский боксер Миронец победил брата Фьюри – видео

Детали боя украинца с британцем

Поединок прошел в Бостоне (Великобритания) и прошел всю дистанцию.

Судьи отдали победу украинскому боксеру, который был более активен и нанес больше точных ударов по сопернику.

𝗠𝘆𝗿𝗼𝗻𝗲𝘁𝘀 𝘀𝘁𝘂𝗻𝘀 𝗚𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻 😳



Nathan Gorman's comeback bout against Bohdan Myronets ends in a points defeat in Bolton. ❌



🗳 77-76#GormanMyronets pic.twitter.com/naktNvy7Af — Boxing News+ (@BoxingNewsPlus) December 1, 2023

Поединок длился все 8 раундов, в которых Миронец показал солидный уровень ведения бокса, был активнее и действовал первым номером. В конце концов, именно украинец победил фаворита противостояния по счету 77:76.

Интересно, что Нейтен Горман – двоюродный брат обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри.

Эта победа стала восьмой для украинца при одном поражении. Это уже вторая победа подряд для Миронца в 2023 году над соперником из Великобритании. В июле украинец Богдан Миронець победил Кеша Али (59-55 по очкам в 6-раундовом бою). Теперь на счету Богдана – 8 побед и 1 поражение.

Миронец занимает 73-ю позицию в списке лучших супертяжеловесов мира от веб-портала BoxRec.

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится уже 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.