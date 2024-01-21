Україна виборола 21 медаль на турнірі з боксу в Дебрецені

Україна здобула 21 нагороду на турнірі з боксу в Угорщині. Сталося це на "Меморіалі Іштвана Бочкаї", який відбувся у Дебрецені.

Україна здобула 21 медаль на міжнародному турнірі з боксу

Змагання у Дебрецені були першими для збірної України у 2024 році. До заявки команди на цей турнір потрапили 26 боксерів: 14 чоловіків та 12 жінок. Загалом же у турнірі взяли участь 125 спортсменів з 11 країн.

Про це повідомляє Федерація Боксу України у Facebook.

До складу чоловічої команди на змагання в Угорщині не потрапив лідер збірної України Олександр Хижняк, який мав змагатися у ваговій категорії до 80 кілограмів, але отримав травму на зборах. Капітан чоловічої команди Дмитро Замотаєв (51 кг) та чемпіон України-2023 Ельмір Набієв (54 кг) також не поїхали у Дебрецен через застуду. Натомість у жінок через проблеми зі здоров'ям не виступила чемпіонка України-2023 у вазі 52 кілограми – Дарʼя-Ольга Гутаріна.

Попри відсутність лідерів чоловіча збірна України була представлена у восьми фіналах. У "золотих" поєдинках вагових категорій до 75 кілограмів та понад 92 кілограми відбулися українські протистояння за участі Дмитра Кулі й Павла Іллюші та Дмитра Ловчинського й Олександра Гриціва відповідно.

За підсумками турніру українські боксери здобули п'ять золотих нагород. Окрім цього, "синьо-жовті" вибороли три "срібла" та три "бронзи".

Усі медалі чоловічої збірної України на "Меморіалі Іштвана Бочкаї":

"золото": Ельвін Алієв (67 кг), Юрій Захарєєв (71 кг), Павло Іллюша (75 кг), Данило Жасан (86 кг), Дмитро Ловчинський (+92 кг)

"срібло": Андрій Тишковець (48 кг), Дмитро Куля (75 кг), Олександр Гриців (+92 кг)

"бронза": Руслан Цикало (60 кг), Данило Заморило (63.5 кг), Максим Кофан (80 кг)

Здобувши 11 нагород, Україна посіла друге загальнокомандне місце у турнірі. За кількістю золотих медалей українські боксери розділили перше місце з Казахстаном, який також завершив турнір з п'ятьма золотими нагородами.

Жіноча команда була представлена у п'яти фіналах турніру в Дебрецені. Три з них українські боксерки завершили власними перемогами.

Усі медалі жіночої збірної України на "Меморіалі Іштвана Бочкаї":

"золото": Ольга Шалімова (48 кг), Ірина Луцак (81 кг), Марія Ловчинська (+81 кг)

"срібло": Анна Охрей (60 кг), Анастасія Саранюк (70 кг)

"бронза": Тетяна Коб, Ярослава Маринчук (обидві – 50 кг), Анастасія Ковальчук (54 кг), Анастасія Черноколенко (66 кг), Кароліна Махно (75 кг)

У межах турніру в Дебрецені українські боксерки сумарно здобули 10 нагород (три "золота", два "срібла" й п'ять "бронз") й посіли друге загальнокомандне місце.

Збірна України з боксу: що відомо

У 2024 році збірна України проведе кваліфікаційні турніри на Олімпіаду-2024 з боксу: 29 лютого – 12 березня в Італії та 23 травня – 3 червня в Таїланді.

Наразі Україна здобула одну олімпійську ліцензію у боксі – участь у змаганнях гарантував Олександр Хижняк.

На Олімпіаді-2024 будуть розіграні медалі у семи вагових категоріях серед чоловіків та шести – у жінок.

На попередній Олімпіаді у Токіо срібним призером змагань став Олександр Хижняк.