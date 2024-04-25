Известный боксер Кларк поделился прогнозом на бой Усика с Фьюри
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Известный боксер Кларк поделился прогнозом на бой Усика с Фьюри

Усик
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Британский сверхтяжеловес, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Фрейзер Кларк прокомментировал грядущий бой между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Кларк поделился прогнозом на бой Усика с Фьюри

По его мнению, украинский боксер одержит победу. Он считает, что даже преимущество в габаритах не поможет "Цыганскому королю" одолеть Усика, уже имеющего за своими плечами успешный опыт противостояний с еще одним топовым представителем хевивейта — британцем Энтони Джошуа.

Что касается травмы Фьюри, то это ужасно. Знаете, я изменился после подобного рассечения. Я знаю, что Тайсон в бою с Нганну был не в форме, а сейчас все говорят, будто он в форме. Возможно, это прозвучит странно, но он в форме или просто тощий? В этом есть разница. Я хочу, чтобы Тайсон выиграл этот бой, но Усик — фаворит для меня. Он действительно хороший боец. Люди говорят, что Фьюри должен использовать свои габариты, чтобы избить соперника. Энтони Джошуа — зверь, и как сильно он избил Усика? Такой боец не будет стоять перед тобой, чтобы позволить бить себя как тряпичную куклу, — цитирует Кларка Boxing Social.

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Поединок Усик-Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа сразиться в запланированную дату.

Победитель боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Голифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в сверхтяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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