Усик нашел альтернативного соперника в случае отмены боя с Фюри. Кто это

У Александра Усика есть альтернативный план на случай отмены его чемпионского поединка с Тайсоном Фьюри в сверхтяжелом весе.
С кем Усик проведет бой в случае отмены Фюри
Представители Усика уже подготовили альтернативный план для украинского чемпиона.
По словам промоутера украинского боксера Александра Красюка, в случае отмены встречи с Фьюри соперником Александра станет непобежденный хорватский претендент Филипп Хргович.
1 июня Хргович сразится с бывшим соперником Усика Даниэлем Дюбуа. Однако в случае отказа Фьюри ему придется отказаться от планов и выйти на чемпионский поединок с украинцем.
Хргович остается непобежденным в 17 поединках после старта профессиональной карьеры осенью 2017 года. С 2019 только один раз его бой продлился все 10-12 раундов — семь других поединков он выиграл досрочно.
Последнее сражение хорвата — с австралийцем Марком Де Мори в декабре 2023 года — было завершено нокаутом уже в первом раунде. В рейтинге Международной Федерации бокса (IBF) он остается главным претендентом на бой с регулярным чемпионом организации Усиком.
Чтобы избежать повторной отмены, организаторы назначили боксерам потенциальные штрафы: если один из боксеров не сможет подраться 18 мая, то придется заплатить 10 миллионов долларов компенсации.
Что известно о бое Усик-Фьюри
18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Бой будет историческим — впервые в истории будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в эпоху четырех поясов.
Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.
Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.
Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.
Накануне презентации анимационного клипа Ring of Fire Тайсон Фьюри провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не сомневается в победе над Александром Усиком. Британский боксер подверг сомнению возможный реванш с украинцем и намекнул, что собирается встретиться на ринге с Энтони Джошуа.
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