Усик нашел альтернативного соперника в случае отмены боя с Фюри. Кто это

У Александра Усика есть альтернативный план на случай отмены его чемпионского поединка с Тайсоном Фьюри в сверхтяжелом весе.

С кем Усик проведет бой в случае отмены Фюри

Представители Усика уже подготовили альтернативный план для украинского чемпиона.

По словам промоутера украинского боксера Александра Красюка, в случае отмены встречи с Фьюри соперником Александра станет непобежденный хорватский претендент Филипп Хргович.

1 июня Хргович сразится с бывшим соперником Усика Даниэлем Дюбуа. Однако в случае отказа Фьюри ему придется отказаться от планов и выйти на чемпионский поединок с украинцем.

Иначе мы потеряем пояс IBF, — объясняет Красюк логику потенциального боя с Филиппом. — Это было одним из наших условий. Этот поединок с Фьюри — об абсолютном чемпионстве, о наследии и триумфе, а не о деньгах. Поделиться

Хргович остается непобежденным в 17 поединках после старта профессиональной карьеры осенью 2017 года. С 2019 только один раз его бой продлился все 10-12 раундов — семь других поединков он выиграл досрочно.

Последнее сражение хорвата — с австралийцем Марком Де Мори в декабре 2023 года — было завершено нокаутом уже в первом раунде. В рейтинге Международной Федерации бокса (IBF) он остается главным претендентом на бой с регулярным чемпионом организации Усиком.

Чтобы избежать повторной отмены, организаторы назначили боксерам потенциальные штрафы: если один из боксеров не сможет подраться 18 мая, то придется заплатить 10 миллионов долларов компенсации.

Что известно о бое Усик-Фьюри

18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой будет историческим — впервые в истории будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в эпоху четырех поясов.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.

Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.

Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.