В команде Фьюри сделали очередное скандальное заявление по бою с Усиком
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В команде Фьюри сделали очередное скандальное заявление по бою с Усиком

Фьюри
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Источник:  BoxingScene

Команда Тайсона Фьюри заговорила о судействе за месяц до поединка с Александром Усиком.

Команда Фьюри критикует судейство еще до боя с Усиком

Представитель Тайсона Фьюри, известный промоутер Боб Арум выступил с заявлением перед сражением с Александром Усиком. Команда британского боксера не хочет видеть на поединке инновационное решение с приглашением шести судей.

Обычно на боксерских поединках работают три судьи, но на бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе могут удвоить количество арбитров.

Однако Тайсон Фьюри и его менеджер Боб Арум оказались не в восторге от идеи, предложенной президентом WBC Маурисио Сулейманом. В команде британца заявили, что нельзя экспериментировать в столь важном поединке, где на кону стоят четыре чемпионских пояса.

Эксперименты необходимы в поединках меньшего масштаба. Никто еще такого не делал, зачем пробовать нововведения во время столь важного матча? Не уверен, что шесть судей сработают лучше трех арбитров, — заявил Боб Арум.

Что известно о бое Усик-Фьюри

18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой будет историческим — впервые в истории будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в эпоху четырех поясов.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.

Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.

Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.

Накануне презентации анимационного клипа Ring of Fire Тайсон Фьюри провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не сомневается в победе над Александром Усиком. Британский боксер подверг сомнению возможный реванш с украинцем и намекнул, что собирается встретиться на ринге с Энтони Джошуа.

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