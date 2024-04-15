В команде Усика сделали категорическое заявление по бою с Фьюри

Катмен Расс Анбер, работающий с чемпионом мира сверхтяжелой весовой категории Александром Усиком, поделился мнением о рассечении Тайсона Фьюри.

Станет ли рассечение Фьюри важным фактором в бою с Усиком

По словам специалиста Катмена Расс Анбера, команда Усика не обращает внимания на травму "Цыганского короля", ведь рассечение, вероятно, зажило и открыться не сможет.

Рассечения возникают там, где их раньше не было. Поэтому нельзя знать, откроется ли оно. Столкновение головами, локти, что угодно, называйте что угодно — это может произойти, — отметил специалист Анбер. Поделиться

Я не уверен, что это станет фактором в поединке. Если рассечение случается — это фактор в поединке, но сейчас, я считаю, оно зажило, и для меня вопрос с этим закрыт, — заявил Анбер. Поделиться

Что известно о бое Усик-Фьюри

18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой будет историческим — впервые в истории будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в эпоху четырех поясов.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.

Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.

Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.