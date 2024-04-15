В команде Усика сделали категорическое заявление по бою с Фьюри

Катмен Расс Анбер, работающий с чемпионом мира сверхтяжелой весовой категории Александром Усиком, поделился мнением о рассечении Тайсона Фьюри.
Станет ли рассечение Фьюри важным фактором в бою с Усиком
По словам специалиста Катмена Расс Анбера, команда Усика не обращает внимания на травму "Цыганского короля", ведь рассечение, вероятно, зажило и открыться не сможет.
Что известно о бое Усик-Фьюри
18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Бой будет историческим — впервые в истории будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в эпоху четырех поясов.
Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.
Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.
Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.
Накануне презентации анимационного клипа Ring of Fire Тайсон Фьюри провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не сомневается в победе над Александром Усиком. Британский боксер подверг сомнению возможный реванш с украинцем и намекнул, что собирается встретиться на ринге с Энтони Джошуа.
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