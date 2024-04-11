Усик представил аниме промо видео к бою с Фьюри — видео

Украинский боксер Александр Усик показал анимационное видео, ставшее вторым ярким промо к предстоящему поединку с Тайсоном Фьюри.
Усик поделился ярким промо в бою с Фьюри
Анимационное видео под названием Ring of Fire стало прямо к противостоянию Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Под одноименную песню в мультфильме показано, как украинский и британец готовятся к поединку, а затем выходят на ринг.
Что известно о бое Усик-Фьюри
18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Бой будет историческим – впервые в истории будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в эпоху четырех поясов.
Бой Усика и Фьюри должен был состояться в феврале, один кого перенесли из-за травмы британца в спарринге.
Оба боксера подходят к бою непобежденными. Усик выиграл 21 профессиональный поединок и 14 раз завершал бои досрочно.
Британец лишь однажды свел бой в ничью — в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Дионтей Уайлдер.
Накануне презентации анимационного клипа Ring of Fire Тайсон Фьюри провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не сомневается в победе над Александром Усиком. Британский боксер подверг сомнению возможный реванш с украинцем и намекнул, что собирается встретиться на ринге с Энтони Джошуа.
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