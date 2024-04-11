Усик представив аніме промо відео до бою з Фʼюрі — відео

Український боксер Олександр Усик показав анімаційне відео, яке стало другим яскравим промо до майбутнього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.
Усик поділився яскравим промо до бою з Фʼюрі
Анімаційне відео під назвою Ring of Fire стало промо до протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.
Під однойменну пісню у мультфільмі показано, як українець та британець готуються до поєдинку, а потім виходять на ринг.
Що відомо про бій Усик-Ф'юрі
18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
Бій буде історичним — вперше в історії буде визначений абсолютний чемпіон світу з боксу в епоху чотирьох поясів.
Бій Усика та Ф'юрі мав відбутися у лютому, одна кого перенесли через травму британця в спарингу.
Обидва боксери підходять до бою непереможеними. Усик виграв 21 професійний поєдинок та 14 разів завершував бої достроково.
Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.
Напередодні презентації анімаційного кліпу Ring of Fire Тайсон Ф'юрі провів пресконференцію, на якій заявив, що не має сумнівів у перемозі над Олександром Усиком. Британський боксер поставив під сумнів можливий реванш з українцем і натякнув, що збирається зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа.
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