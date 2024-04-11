Усик представив аніме промо відео до бою з Фʼюрі — відео

Український боксер Олександр Усик показав анімаційне відео, яке стало другим яскравим промо до майбутнього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Усик поділився яскравим промо до бою з Фʼюрі

Анімаційне відео під назвою Ring of Fire стало промо до протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Під однойменну пісню у мультфільмі показано, як українець та британець готуються до поєдинку, а потім виходять на ринг.

Що відомо про бій Усик-Ф'юрі

18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій буде історичним — вперше в історії буде визначений абсолютний чемпіон світу з боксу в епоху чотирьох поясів.

Бій Усика та Ф'юрі мав відбутися у лютому, одна кого перенесли через травму британця в спарингу.

Обидва боксери підходять до бою непереможеними. Усик виграв 21 професійний поєдинок та 14 разів завершував бої достроково.

Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.