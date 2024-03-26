Британський боксер Ф'юрі відновив спаринги перед битвою з Усиком
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Британський боксер Ф'юрі відновив спаринги перед битвою з Усиком

Усик Ф'юрі

Британський боксер повернувся до тренувальних боїв після ушкодження, що змусило перенести поєдинок за титула абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти українця Олександра Усика.

Британець відновив спаринги перед битвою чемпіонів

Бій Усик — Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Важковаговик із ПАР Лерена опублікував світлину зі спарингу проти "Циганського Короля". Колишній володар другорядних титулів приєднався до тренувального табору Ф'юрі, щоб той підготувався до протистояння з Усиком. Спаринг-партнер британця вже "не може дочекатися" його перемоги в травні.

Працюю з чемпіоном світу за версією WBC у хевівейті Тайсоном Ф'юрі. Якість — справжня, а залізо гострить залізо. Мати можливість розвиватися та рости в такому середовищі — безцінно, — написав боксер Кевін Лерена.

Що відомо про бій Усик — Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів — WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.

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