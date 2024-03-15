Бій Усик — Ф'юрі. Президент WBC запропонував подвоїти кількість суддів

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман запропонував призначити одразу шістьох суддів на бій за абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Як пояснив свою ініціативу Маурісіо Сулейман

Після переходу до гевівейту три з п'ятьох своїх поєдинків Усик виграв рішенням суддів. Двічі це були одностайні вердикти — проти Дерека Чісори та Ентоні Джошуа в першому поєдинку з ексчемпіоном світу.

Натомість у реванші з Джошуа перевагу українцеві віддали двоє з трьох суддів. Ще один арбітр зафіксував у своїх записках перемогу британця 115-113.

Сулейман запропонував подвоїти кількість суддів — аби зменшити вплив рішення одного-двох арбітрів на підсумок усього поєдинку.

Зокрема, очільник WBC, чий пояс належить Ф'юрі, апелював до нещодавнього поєдинку між Реєм Варгасом та Ніком Боллом. На початку березня мексиканський чемпіон у напівлегкій вазі звів бій до нічиєї після двох нокдаунів від суперника.

Те, що ми спостерігали минулого тижня в Саудівській Аравії [в поєдинку Варгас — Болл], — інший приклад того, наскільки хитким буває суддівство в усьому світі. Маурісіо Сулейман Очільник WBC

Ми бачили, що один суддя віддав переконливу перемогу одному боксеру, а другий — іншому. Такого роду суперечливі рішення в поєдинку Ф'юрі — Усик вб'ють бокс. Поєдинки, особливо найвищого рівня, заслуговують на [краще суддівство]. Тож я висунув пропозицію всім керівним організаціям, промоутерам і боксерам. На цьому мають зійтися усі.

На думку функціонера, по два судді мають розташуватись на тих сторонах рингу, що не зайняті головною телевізійною камерою. Попередні пропозиції Сулеймана щодо цього зустріли "багато спротиву", додає президент WBC.

Поєдинок Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі: що відомо

Бій за чотири основних титули в гевівейті, що мав відбутися в лютому, перенесли на 18 травня.

Переможець поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном в історії надважкого дивізіону, що об'єднає одразу чотири основних титули — за версіями WBA, WBC, WBO та IBF.

Сторони двох боксерів вже погодили реванш. Імовірно, в поєдинку-відповіді на кону не стоятиме пояс IBF — організація вже санкціонувала його обов'язковий захист проти Філіпа Хрговича після першої зустрічі Усика та Ф'юрі.