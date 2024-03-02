Кличко дав іронічну пораду Ф'юрі напередодні бою з Усиком

Легенда українського боксу та мер столиці Віталій Кличко уважно слідкує за підготовкою до "Бою століття". Ексчемпіон світу дав пораду "Циганському королю" перед поєдинком.

Що Кличко порадив Ф'юрі напередодні бою з Усиком

Віталій Кличко має зуб на Тайсона Ф'юрі. Саме "Циганський король" завдав поразки його брату Віталію, відібравши усі пояси.

У Кличка-старшого поцікавилися, як Ф'юрі може перемогти Усика. На що легендарний боксер відповів у жартівливій формі. Він пригадав майже усі шкідливі звички "Циганського короля", від яких британець має позбутися.

Ф’юрі потрібно їсти менше шкідливої їжі, не вживати алкоголь і наркотики та добре підготуватися до цього бою, – сказав мер Києва. Поширити

Віталій Кличко не наважився назвати переможця бою за абсолют, але зізнався, за кого вболіватиме.

Усі очікують вкрай драматичного поєдинку, але ніхто у світі не може передбачити результат цього бою. Це надважка вага, тут кожен удар може виявитися вирішальним. І найбільшою помилкою буде говорити, хто переможе. Звичайно, я тримаю кулаки за Усика. Я сподіваюся, що Олександр виявиться переможцем цього бою і привезе титул WBC назад в Україну. Але давайте подивімося, – розповів Кличко-старший. Поширити

Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі

За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.

Бій наразі призначили на 18 травня.