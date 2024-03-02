Кличко дал ироничный совет Фьюри в преддверии боя с Усиком
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Кличко дал ироничный совет Фьюри в преддверии боя с Усиком

Фьюри
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Легенда украинского бокса и мэр столицы Виталий Кличко внимательно следит за подготовкой к "Бою века". Эксчемпион мира дал совет "Цыганскому королю" перед поединком.

Что Кличко посоветовал Фьюри накануне боя с Усиком

У Виталия Кличко есть зуб на Тайсона Фьюри. Именно "Цыганский король" нанес поражение его брату Виталию, отобрав все пояса.

У Кличко-старшего поинтересовались, как Фьюри может победить Усика. На что легендарный боксер ответил в шутливой форме. Он вспомнил почти все вредные привычки "Цыганского короля", от которых британец должен избавиться.

Фьюри нужно есть меньше вредной пищи, не употреблять алкоголь и наркотики и хорошо подготовиться к этому бою, – сказал мэр Киева.

Виталий Кличко не решился назвать победителя боя за абсолют, но признался, за кого будет болеть.

Все ожидают крайне драматического поединка, но никто в мире не может предсказать результат этого сражения. Это сверхтяжелый вес, здесь каждый удар может оказаться решающим. И самой большой ошибкой будет говорить, кто победит. Конечно, я держу кулаки за Усика. Я надеюсь, что Александр окажется победителем этого сражения и привезет титул WBC обратно в Украину. Но давайте посмотрим, – рассказал Кличко-старший.

Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.

Бой назначен на 18 мая.

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