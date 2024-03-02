Кличко дал ироничный совет Фьюри в преддверии боя с Усиком

Легенда украинского бокса и мэр столицы Виталий Кличко внимательно следит за подготовкой к "Бою века". Эксчемпион мира дал совет "Цыганскому королю" перед поединком.
Что Кличко посоветовал Фьюри накануне боя с Усиком
У Виталия Кличко есть зуб на Тайсона Фьюри. Именно "Цыганский король" нанес поражение его брату Виталию, отобрав все пояса.
У Кличко-старшего поинтересовались, как Фьюри может победить Усика. На что легендарный боксер ответил в шутливой форме. Он вспомнил почти все вредные привычки "Цыганского короля", от которых британец должен избавиться.
Виталий Кличко не решился назвать победителя боя за абсолют, но признался, за кого будет болеть.
Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри
По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.
Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.
Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.
Бой назначен на 18 мая.