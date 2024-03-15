Бой Усик — Фьюри. Президент WBC предложил удвоить количество судей

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман предложил назначить сразу шесть судей на бой за абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Как объяснил свою инициативу Маурисио Сулейман

После перехода в гевивейт три из пяти своих поединков Усик выиграл решением судей. Дважды это были единодушные вердикты против Дерека Чисоры и Энтони Джошуа в первом поединке с эксчемпионом мира.

В реванше с Джошуа предпочтение украинцу отдали двое из трех судей. Еще один арбитр зафиксировал в своих записках победу британца 115–113.

Сулейман предложил удвоить количество судей, чтобы уменьшить влияние решения одного-двух арбитров на итог всего поединка.

В частности, глава WBC, чей пояс принадлежит Фьюри, апеллировал к недавнему поединку между Рэем Варгасом и Ником Боллом. В начале марта мексиканский чемпион в полулегком весе свел бой до ничьей после двух нокдаунов от соперника.

То, что мы наблюдали на прошлой неделе в Саудовской Аравии [в поединке Варгас — Болл] — другой пример того, насколько шатким бывает судейство во всем мире. Маурисио Сулейман Глава WBC

Мы видели, что один судья отдал убедительную победу одному боксеру, а другой другому. Такого рода противоречивые решения в поединке Фьюри Усик убьют бокс. Поединки, особенно высочайшего уровня, заслуживают [лучшее судейство]. Так что я выдвинул предложение всем руководящим организациям, промоутерам и боксерам. На этом должны сойтись все.

По мнению функционера, два судьи должны расположиться на тех сторонах ринга, которые не заняты главной телевизионной камерой. Предыдущие предложения Сулеймана по этому поводу встретили "много сопротивления", добавляет президент WBC.

Поединок Александр Усик — Тайсон Фьюри: что известно

Бой за четыре основных титула в гевивейте, который должен был состояться в феврале, перенесли на 18 мая.

Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в истории сверхтяжелого дивизиона, объединяющего сразу четыре основных титула — по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.

Стороны двух боксеров уже согласовали реванш. Вероятно, в ответном поединке на кону не будет стоять пояс IBF — организация уже санкционировала его обязательную защиту против Филиппа Хрговича после первой встречи Усика и Фьюри.