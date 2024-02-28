Отец Фьюри обратился с громким заявлением к поклонникам Усика
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Отец Фьюри обратился с громким заявлением к поклонникам Усика

Фьюри
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Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри, выразил уверенность в том, что его сын победит чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Фьюри-старший убежден, что его сын сможет победить украинца

Хочу обратиться к людям, которые ободряют Усика. Ваш юноша не справится с этой работой. Все те, кто думает, что раздутый средневес может победить, забудьте об этом. Тайсон будет готов, вопрос в том, будет ли готов Усик? – сказал отец британского боксера.

Фьюри-старший заявил, что его сын в хорошей форме.

Меня очень расстроило это рассечение, потому что Тайсон был в великолепной форме. Наша команда проделала отличную работу, — сказал он.

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Что известно о победах и поражениях Усика и Фьюри

Фьюри победил Владимира Кличко в 2015 году по решению судей. Тогда боксеры должны были провести реванш летом 2016-го, но Тайсон травмировался за месяц до боя, а затем был дисквалифицирован из-за допинга.

В целом же пока Фьюри остается непобежденным. Британец торжествовал в 34 боях из 35 на профессиональном уровне (24 нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.

Что касается украинца, то у него идеальный показатель – 21 победа в 21-м бою. Из них 14 Александр завершал нокаутом. Свой последний поединок Усик провел в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде.

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