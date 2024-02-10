По словам промоутера украинского боксера тяжеловеса Александра Усика Александра Красюка, говорить о завершении карьеры Усика после боя с Фьюри слишком преждевременно.

Завершится ли история между Усиком и Фьюри одним боем

Красюк в комментарии журналистам SportArena отметил , что впервые слышит об информации якобы с планами Усика завязать с боксом после боя с Фьюри.

Бег между Усиком и Фьюри должен был состояться в середине февраля в Эр-Рияде, однако из-за рассечения над глазом у британского боксера бой пришлось перенести на май.

В СМИ ходили слухи, что в случае победы Усик завершит карьеру боксера на мажорной ноте. Впрочем, промоутер украинца не подтвердил эту теорию.

Впервые об этом слышу. У нас реванш прописан, независимо от того, кто победит – Усик, Александр Усик или Александр Усик. Неважно. Реванш прописан документально. Тайсон у нас опытный человек срывать реванши. Штрафные санкции ни на что не влияют. Мы же не можем прийти с трубами и отготовить его за то, что он не хочет проводить реванш. Надеюсь, у Тайсона будет много факторов, чтобы мотивировать его взять реванш у Усика после поражения, – подчеркнул Красюк. Поделиться

Что известно о победах и поражениях Усика и Фьюри

Фьюри победил Владимира Кличко в 2015 году по решению судей. Тогда боксеры должны были провести реванш летом 2016-го, но Тайсон травмировался за месяц до боя, а затем был дисквалифицирован из-за допинга.

В целом же пока Фьюри остается непобежденным. Британец торжествовал в 34 боях из 35 на профессиональном уровне (24 нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.

Что касается украинца, то у него идеальный показатель – 21 победа в 21-м бою. Из них 14 Александр завершал нокаутом. Свой последний поединок Усик провел в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде.