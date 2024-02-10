Промоутер Усика высказался по поводу завершения карьеры боксера после боя с Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации

Промоутер Усика высказался по поводу завершения карьеры боксера после боя с Фьюри

Усик Фьюри
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам промоутера украинского боксера тяжеловеса Александра Усика Александра Красюка, говорить о завершении карьеры Усика после боя с Фьюри слишком преждевременно.

Завершится ли история между Усиком и Фьюри одним боем

Красюк в комментарии журналистам SportArena отметил , что впервые слышит об информации якобы с планами Усика завязать с боксом после боя с Фьюри.

Бег между Усиком и Фьюри должен был состояться в середине февраля в Эр-Рияде, однако из-за рассечения над глазом у британского боксера бой пришлось перенести на май.

В СМИ ходили слухи, что в случае победы Усик завершит карьеру боксера на мажорной ноте. Впрочем, промоутер украинца не подтвердил эту теорию.

Впервые об этом слышу. У нас реванш прописан, независимо от того, кто победит – Усик, Александр Усик или Александр Усик. Неважно. Реванш прописан документально. Тайсон у нас опытный человек срывать реванши. Штрафные санкции ни на что не влияют. Мы же не можем прийти с трубами и отготовить его за то, что он не хочет проводить реванш. Надеюсь, у Тайсона будет много факторов, чтобы мотивировать его взять реванш у Усика после поражения, – подчеркнул Красюк.

Что известно о победах и поражениях Усика и Фьюри

Фьюри победил Владимира Кличко в 2015 году по решению судей. Тогда боксеры должны были провести реванш летом 2016-го, но Тайсон травмировался за месяц до боя, а затем был дисквалифицирован из-за допинга.

В целом же пока Фьюри остается непобежденным. Британец торжествовал в 34 боях из 35 на профессиональном уровне (24 нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.

Что касается украинца, то у него идеальный показатель – 21 победа в 21-м бою. Из них 14 Александр завершал нокаутом. Свой последний поединок Усик провел в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Для боя Усик-Фьюри изготовили специальный пояс абсолютного чемпиона – фото
Бой
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Фьюри ответил, собирается ли уходить на пенсию после боя с Усиком
Тайсон Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Промоутер Усика назвал причину переноса боя с Фьюри на 18 мая – відео
Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?