Промоутер Усика назвал причину переноса боя с Фьюри на 18 мая – відео

Бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри не могли перенести позже, чем на 18 мая. Поскольку необходимо соблюсти эти даты, чтобы поединок продолжал иметь статус боя за абсолютное чемпионство.

Почему бой Усик против Фьюри перенесли на 18 мая

Как рассказал промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика Александр Красюк, 18 мая был дедлайном для IBF, который уже несколько раз переносил обязательную защиту титула, чтобы бой имел приставку "за абсолютное чемпионство".

Согласно соглашению с IBF, дедлайн на поединок, 17 февраля, мог продлиться на 90 дней в случае травмы. В результате Фьюри получил рассечение, и организаторы воспользовались этой возможностью продлить дату боя.

Красюк отметил, что вопрос по IBF можно было бы решить, если бы им разрешили 17 февраля подраться с Филиппом Хрговичем вместо травмированного Фьюри. Однако организаторы из Саудовской Аравии были против.

Конечно, с точки зрения будущего, идеального времени для восстановления Усика и Фьюри и возвращения к бою, пожалуй, лучше бы подраться в конце года, но тогда нам пришлось бы разобраться с защитой титула IBF. Бой с Филиппом Хрговичем был бы хорошим вариантом, но ты никогда не знаешь, как пройдет поединок и кто победит. Саудовцы не захотели рисковать, поэтому назначили бой на 18 мая, — сказал Красюк. Александр Красюк Промоутер Александра Усика

Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.