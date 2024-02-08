Промоутер Усика назвал причину переноса боя с Фьюри на 18 мая – відео

Бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри не могли перенести позже, чем на 18 мая. Поскольку необходимо соблюсти эти даты, чтобы поединок продолжал иметь статус боя за абсолютное чемпионство.
Почему бой Усик против Фьюри перенесли на 18 мая
Как рассказал промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика Александр Красюк, 18 мая был дедлайном для IBF, который уже несколько раз переносил обязательную защиту титула, чтобы бой имел приставку "за абсолютное чемпионство".
Согласно соглашению с IBF, дедлайн на поединок, 17 февраля, мог продлиться на 90 дней в случае травмы. В результате Фьюри получил рассечение, и организаторы воспользовались этой возможностью продлить дату боя.
Красюк отметил, что вопрос по IBF можно было бы решить, если бы им разрешили 17 февраля подраться с Филиппом Хрговичем вместо травмированного Фьюри. Однако организаторы из Саудовской Аравии были против.
Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри
По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.
Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.
Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.
Бой назначен на 18 мая.
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