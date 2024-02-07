Фьюри ответил, собирается ли уходить на пенсию после боя с Усиком
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Фьюри ответил, собирается ли уходить на пенсию после боя с Усиком

Тайсон Фьюри
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Источник:  online.ua

Обладатель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что намерен провести еще как минимум пять поединков до конца своей профессиональной карьеры. Среди них два боя с украинским чемпионом Александром Усиком.

Фьюри собирается провести еще 5 боев

На своей странице в Instagram 35-летний боксер опубликовал видео, в котором описал будущие планы, опровергнув слухи о выходе на пенсию.

В видео он подтвердил свою преданность бою с Усиком в Эр-Рияде, где на кону будут все четыре главных титула мира.

Я постоянно слышу разговоры о людях, которые говорят, что я должен уйти на пенсию, или я скоро уйду на пенсию, или что угодно. Я не собираюсь завершать карьеру — я проведу два боя с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, дважды. Тогда я собираюсь сразиться с Джошуа по крайней мере один раз, возможно, дважды, если будет бой-реванш — если он захочет его после первого удара, который я ему наношу. Потом я собираюсь снова сразиться с Нганну.

Фьюри заявил, что это только начало, показывая швы над глазом.

Пять боев, чтобы пробудить аппетит. Я никуда не ухожу; Мне 35 лет, я на высоте сил.

Напомним, что его бой с Усиком был перенесен на 18 мая из-за пореза над глазом, что привело к предположениям, что Фьюри, возможно, собирался уходить на отдых.

В своем последнем поединке в октябре Фьюри побывал в нокдауне, но одержал противоречивую победу над Нганну, впервые вышедшим на профессиональный ринг.

Чуть более чем за две недели до долгожданного поединка против Усика Фьюри пришлось прекратить подготовку из-за пореза над правым глазом, который он получил во время спарринга и требовал «существенного наложения швов».

Победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым безоговорочным чемпионом в тяжелом весе эры четырех поясов.

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