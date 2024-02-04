Фьюри хотел сразиться с Усиком 17 февраля, несмотря на травму

За 15 дней до поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте Тайсон Фьюри получил травму. Британцу солидно досталось во время одного из спаррингов 2 февраля.

Фьюри планировал не переносить бой с Усиком

Над правым глазом Цыганского короля появилось серьезное рассечение, из-за которого бой против Александра Усика пришлось перенести. 17 февраля боксеры не выйдут на ринг в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

3 февраля промоутерская компания, представляющая интересы Фьюри, сообщили новую дату поединка, перенесенного на 18 мая.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх раскрыл один из секретов Тайсона, которые он услышал от британца после полученной травмы. Фьюри готов был выйти в ринг 17 февраля против Усика даже с рассечением над глазом. Однако аш-шейх не позволил ему этого сделать.

Я хочу рассказать вам кое-что, что есть тайна. Тайсон не желает, чтобы я это рассказывал. Он хотел сразиться 17-го числа даже с рассечением, и я сказал: "Я не сошел с ума, чтобы выпустить тебя в ринг с этим рассечением». Это будет цирк, а не бой, - ответил аш-Шейх. Поделиться

Напомним, что Фьюри извинился перед Усиком из-за полученной травмы и отсрочки боя. Однако через несколько минут уже оставил неоднозначный пост в своих соцсетях, где заверил, что у Александра были проблемы, он находится в отличной форме.

Это уже второй перенос боя за абсолют между Усиком и Фьюри. Первое произошло еще в 2023 году, когда Тайсон чуть не проиграл бывшему чемпиону UFC Фрэнсису Нганну. Бой был для него очень сложным, поэтому в команде британца заверили, что встреча с Усиком не может состояться в 2023 году.

Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

Очевидно, ему потребуется период восстановления, сводящий на нет любую возможность проведения боя с Усиком 17 февраля в Саудовской Аравии, — говорится в сообщении.

Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.