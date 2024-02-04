Фьюри хотел сразиться с Усиком 17 февраля, несмотря на травму

За 15 дней до поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте Тайсон Фьюри получил травму. Британцу солидно досталось во время одного из спаррингов 2 февраля.
Фьюри планировал не переносить бой с Усиком
Над правым глазом Цыганского короля появилось серьезное рассечение, из-за которого бой против Александра Усика пришлось перенести. 17 февраля боксеры не выйдут на ринг в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.
3 февраля промоутерская компания, представляющая интересы Фьюри, сообщили новую дату поединка, перенесенного на 18 мая.
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх раскрыл один из секретов Тайсона, которые он услышал от британца после полученной травмы. Фьюри готов был выйти в ринг 17 февраля против Усика даже с рассечением над глазом. Однако аш-шейх не позволил ему этого сделать.
Напомним, что Фьюри извинился перед Усиком из-за полученной травмы и отсрочки боя. Однако через несколько минут уже оставил неоднозначный пост в своих соцсетях, где заверил, что у Александра были проблемы, он находится в отличной форме.
Это уже второй перенос боя за абсолют между Усиком и Фьюри. Первое произошло еще в 2023 году, когда Тайсон чуть не проиграл бывшему чемпиону UFC Фрэнсису Нганну. Бой был для него очень сложным, поэтому в команде британца заверили, что встреча с Усиком не может состояться в 2023 году.
Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри
По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.
Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.
Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.
Я так долго готовился к этому бою и находился в такой прекрасной форме. Мне жаль всех, кто причастен к этому грандиозному событию. И я буду усердно работать над тем, чтобы перенести дату боя, как только глаз заживет, – отметил британский боксер.
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