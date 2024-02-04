Ф'юрі хотів битись із Усиком 17 лютого попри травму

За 15 днів до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті Тайсон Ф'юрі отримав травму. Британцю солідно дісталось під час одного зі спарингів 2 лютого.
Ф'юрі планував не переносити бій із Усиком
Над правим оком "Циганського короля" з'явилось серйозне розсічення, через яке бій проти Олександра Усика довелось перенести. 17 лютого боксери не вийдуть на ринг у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
3 лютого промоутерська компанія, яка представляє інтереси Ф'юрі, повідомили нову дату двобою, який перенесли на 18 травня.
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив один із секретів Тайсона, які він почув від британця після отриманої травми. Ф'юрі готовий був вийти у ринг 17 лютого проти Усика навіть із розсіченням над оком. Однак аш-Шейх не дозволив йому цього зробити.
Нагадаємо, що Ф'юрі перепросив в Усика через отриману травму та відтермінування бою. Однак через декілька хвилин вже залишив неоднозначний пост у своїх соцмережах, де запевнив, що в Олександра були проблеми, а він перебуває у відмінній формі.
Це вже друге перенесення бою за абсолют між Усиком та Ф'юрі. Перше відбулось ще у 2023-му році, коли Тайсон ледь не програв колишньому чемпіону UFC Френсісу Нганну. Бій був для нього дуже складним, тому у команді британця запевнили, що зустріч із Усиком не може відбутись у 2023-му році.
Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі
За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.
Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.
Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.
Я так довго готувався до цього бою і перебував у такій прекрасній формі. Мені шкода всіх, хто причетний до цієї грандіозної події. І я буду старанно працювати над тим, щоб перенести дату бою, як тільки око заживе, — зазначив британський боксер.
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