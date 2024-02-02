Ф'юрі заявив про перенос бою з Усиком. У чому причина

Британський боксер важковаговик, Чемпіон WBC, Тайсон Ф'юрі раптово переніс терміни проведення поєдинку з українцем Олександром Усиком.
Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі
За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.
Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.
Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.
Що відомо про заплановий бій Усика проти Ф’юрі
Український боксер Олександр Усик перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти британця Тайсона Ф'юрі окреслив показову різницю в мотивації претендентів.
Бій Усик — Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді.
У ринг боксери мали вийти на місцевій Kingdom Arena.
Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
Українець коротко описав персональний графік щоранку. За словами Усика, він прокидається о 5-й, щоб іти на пробіжку. Перші ж думки чемпіона присвячені батьківщині та рідному народу.
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.
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