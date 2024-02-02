Ф'юрі заявив про перенос бою з Усиком. У чому причина

Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі

За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

Очевидно, йому буде потрібно період відновлення, що зводить нанівець будь-яку можливість проведення бою з Усиком 17 лютого в Саудівській Аравії, - йдеться у повідомленні. Поширити

Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.

Я так довго готувався до цього бою і перебував у такій прекрасній формі. Мені шкода всіх, хто причетний до цієї грандіозної події. І я буду старанно працювати над тим, щоб перенести дату бою, як тільки око заживе, - зазначив британський боксер. Поширити

FURY VS USYK STATEMENT pic.twitter.com/z7nf4Q3N70 — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 2, 2024

Що відомо про заплановий бій Усика проти Ф’юрі

Український боксер Олександр Усик перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти британця Тайсона Ф'юрі окреслив показову різницю в мотивації претендентів.

Бій Усик — Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді.

У ринг боксери мали вийти на місцевій Kingdom Arena.

Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Українець коротко описав персональний графік щоранку. За словами Усика, він прокидається о 5-й, щоб іти на пробіжку. Перші ж думки чемпіона присвячені батьківщині та рідному народу.

Я думаю про наших людей, які борються на передовій, і про жертви, на які вони йдуть заради мене та моєї сім'ї. Після бою я повертаюся до України. Я люблю своїх людей та хочу подарувати їм радість перемоги. Я б'юся за всю націю. Тайсон Ф'юрі — за себе, - підкреслив Усик. Поширити

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.