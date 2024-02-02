Фьюри заявил о переносе боя с Усиком. В чем причина
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Фьюри заявил о переносе боя с Усиком. В чем причина

Тайсон Фьюри
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Источник:  online.ua

Британский боксер тяжеловес, чемпион WBC, Тайсон Фьюри внезапно перенес сроки проведения поединка с украинцем Александром Усиком.

Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

Очевидно, ему потребуется период восстановления, сводящий на нет любую возможность проведения боя с Усиком 17 февраля в Саудовской Аравии, - говорится в сообщении.

Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.

Я так долго готовился к этому бою и находился в такой прекрасной форме. Мне жаль всех, кто причастен к этому грандиозному событию. И я буду усердно работать над тем, чтобы перенести дату боя, как только глаз заживет, – отметил британский боксер.

Что известно о плановом бое Усика против Фьюри

Украинский боксер Александр Усик перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте против британца Тайсона Фьюри наметил показательную разницу в мотивации претендентов.

Бой Усик-Фьюри должен был состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде.

В ринг боксеры должны были выйти на местную Kingdom Arena.

Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Украинец кратко описал персональный график каждое утро. По словам Усика, он просыпается в 5 часов, чтобы идти на пробежку. Первые же мнения чемпиона посвящены родине и родному народу.

Я думаю о наших людях, которые борются на передовой, и о жертвах, на которые они идут ради меня и моей семьи. После боя я возвращаюсь в Украину. Я люблю своих людей и хочу подарить им радость победы. Я сражаюсь за всю нацию. Тайсон Фьюри – за себя, - подчеркнул Усик.

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

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