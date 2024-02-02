Фьюри заявил о переносе боя с Усиком. В чем причина

Британский боксер тяжеловес, чемпион WBC, Тайсон Фьюри внезапно перенес сроки проведения поединка с украинцем Александром Усиком.
Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри
По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.
Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.
Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.
Что известно о плановом бое Усика против Фьюри
Украинский боксер Александр Усик перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте против британца Тайсона Фьюри наметил показательную разницу в мотивации претендентов.
Бой Усик-Фьюри должен был состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде.
В ринг боксеры должны были выйти на местную Kingdom Arena.
Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
Украинец кратко описал персональный график каждое утро. По словам Усика, он просыпается в 5 часов, чтобы идти на пробежку. Первые же мнения чемпиона посвящены родине и родному народу.
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.
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