Нещодавно стало відомо, що відомий боксер Тайсон Ф'юрі переніс довгоочікуваний бій з українським чемпіоном Олександром Усиком через травму на тренуванні. Менеджер українця Егіс Клімас не стримав емоцій після цієї заяви.
Менеджер Усика публічно назвав Ф'юрі “довбаним боягузом”
Видання The Ring попросило представника українського чемпіона прокоментувати ситуацію, що склалася.
Егіс Клімас вкрай емоційно висловився, не уникаючи лайливих слів у бік команди Ф'юрі.
За словами Егіса Клімаса, коли український боксер дізнався про те, що трапилося з його суперником — він лише усміхнувся.
Представник Усика стверджує, що такий розвиток подій не зламає українця.
До слова, лише декілька днів тому Олександр Усик на своїх сторінках у соціальних мережах опублікував епічний анонс бою з Тайсоном Ф'юрі. Дивіться тут:
Нагадаємо, бій Усика і Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі повинен був відбутися 17 лютого 2024 року.
Ф’юрі пояснив, чому переніс бій з Усиком
2 лютого офіційно стало відомо, що британець Тайсон Ф'юрі отримав поріз біля брови під час підготовчого поєдинку.
За словами боксера, йому наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.
Що цікаво, Олександр Усик, який публічно жодним чином не коментував ситуацію зі своїм суперником, все одно активно продовжує підготовку до бою.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-