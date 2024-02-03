Нещодавно стало відомо, що відомий боксер Тайсон Ф'юрі переніс довгоочікуваний бій з українським чемпіоном Олександром Усиком через травму на тренуванні. Менеджер українця Егіс Клімас не стримав емоцій після цієї заяви.

Менеджер Усика публічно назвав Ф'юрі “довбаним боягузом”

Видання The Ring попросило представника українського чемпіона прокоментувати ситуацію, що склалася.

Егіс Клімас вкрай емоційно висловився, не уникаючи лайливих слів у бік команди Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі — довбаний боягуз, який зробить все, щоб не зустрітися з Усиком, і він попросив свою с*чку вдарити його сковородою в лоб. Можете процитувати мене дослівно, — обурився менеджер Олександр Усика.

За словами Егіса Клімаса, коли український боксер дізнався про те, що трапилося з його суперником — він лише усміхнувся.

Представник Усика стверджує, що такий розвиток подій не зламає українця.

Коли Олександру повідомили про це, він лише посміхнувся. Це все, що він зробив. Він занадто сильний морально, щоб зламатися, — розповідає Клімас. Поширити

До слова, лише декілька днів тому Олександр Усик на своїх сторінках у соціальних мережах опублікував епічний анонс бою з Тайсоном Ф'юрі. Дивіться тут:

Нагадаємо, бій Усика і Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі повинен був відбутися 17 лютого 2024 року.

Ф’юрі пояснив, чому переніс бій з Усиком

2 лютого офіційно стало відомо, що британець Тайсон Ф'юрі отримав поріз біля брови під час підготовчого поєдинку.

За словами боксера, йому наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.

Я повністю спустошений [цим] після такої довгої підготовки до цього бою, я перебував у неймовірних кондиціях. Мені прикро за усіх причетних до цієї великої події. Я розпочну підготовку до нової дати бою, як тільки заживе око. Я можу лише вибачитися перед усіма, включно з моєю командою, командою Усика, — заявив Ф'юрі. Поширити

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