Недавно стало известно, что известный боксер Тайсон Фьюри перенес долгожданный бой с украинским чемпионом Александром Усиком из-за травмы на тренировке. Менеджер украинца Эгис Климас не сдержал эмоций после этого заявления.
Менеджер Усика публично назвал Фьюри "долбаным трусом"
Издание The Ring попросило представителя украинского чемпиона прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Эгис Климас крайне эмоционально выразился, не избегая бранных слов в сторону команды Фьюри.
По словам Эгиса Климаса, когда украинский боксер узнал о случившемся с его соперником - он лишь усмехнулся.
Представитель Усика утверждает, что такое развитие событий не сломает украинца.
К слову, всего несколько дней назад Александр Усик на своих страницах в социальных сетях опубликовал эпичный анонс боя с Тайсоном Фьюри. Смотрите здесь:
Напомним, бой Усика и Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в сверхтяжелом весе должен был состояться 17 февраля 2024 года.
Фьюри объяснил, почему перенес бой с Усиком
2 февраля официально стало известно, что британец Тайсон Фьюри получил порез у брови во время предварительного поединка.
По словам боксера, ему наложили швы, из-за которых обладатель пояса WBC не успеет подготовиться к поединку в феврале.
Что интересно, Александр Усик, который публично никак не комментировал ситуацию со своим соперником, все равно активно продолжает подготовку к бою.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-