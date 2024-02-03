Недавно стало известно, что известный боксер Тайсон Фьюри перенес долгожданный бой с украинским чемпионом Александром Усиком из-за травмы на тренировке. Менеджер украинца Эгис Климас не сдержал эмоций после этого заявления.

Менеджер Усика публично назвал Фьюри "долбаным трусом"

Издание The Ring попросило представителя украинского чемпиона прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Эгис Климас крайне эмоционально выразился, не избегая бранных слов в сторону команды Фьюри.

Тайсон Фьюри - долбаный трус, который сделает все, чтобы не встретиться с Усиком, и он попросил свою с*чку ударить его сковородой в лоб. Можете процитировать меня дословно, – возмутился менеджер Александр Усика.

По словам Эгиса Климаса, когда украинский боксер узнал о случившемся с его соперником - он лишь усмехнулся.

Представитель Усика утверждает, что такое развитие событий не сломает украинца.

Когда Александру сообщили об этом, он только усмехнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен морально, чтобы сломаться, – рассказывает Климас. Поделиться

К слову, всего несколько дней назад Александр Усик на своих страницах в социальных сетях опубликовал эпичный анонс боя с Тайсоном Фьюри. Смотрите здесь:

Напомним, бой Усика и Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в сверхтяжелом весе должен был состояться 17 февраля 2024 года.

Фьюри объяснил, почему перенес бой с Усиком

2 февраля официально стало известно, что британец Тайсон Фьюри получил порез у брови во время предварительного поединка.

По словам боксера, ему наложили швы, из-за которых обладатель пояса WBC не успеет подготовиться к поединку в феврале.

Я полностью опустошен [этим] после столь долгой подготовки к этому бою, я находился в невероятных кондициях. Мне обидно за всех причастных к этому великому событию. Я начну подготовку к новой дате боя, как только заживет глаз. Я могу только извиниться перед всеми, включая мою команду, команду Усика, - заявил Фьюри. Поделиться

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