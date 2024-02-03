Усик высказался о травме Фьюри и переносе боя
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Усик высказался о травме Фьюри и переносе боя

Усик
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) прокомментировал перенос боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) из-за травмы британца.

Что сказал Усик о переносе боя с Фьюри

Дорогие друзья, всем хороший, красивый, невероятный день. У меня невероятная суббота. Я уже проделал всю работу, и сейчас я немного отдыхаю. Друзья, трудности даются нам для того, чтобы мы их проходили. А если мы будем ныть, когда нам сложно, мы просто будем нити. Всем добра, двигаемся дальше, – сказал Усик.

Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира должен был пройти 17 февраля в Саудовской Аравии. Британский боксер получил рассечение над правым глазом во время спарринга в тренировочном лагере.

Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

Очевидно, ему потребуется период восстановления, сводящий на нет любую возможность проведения боя с Усиком 17 февраля в Саудовской Аравии, — говорится в сообщении.

Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.

Я так долго готовился к этому бою и находился в такой прекрасной форме. Мне жаль всех, кто причастен к этому грандиозному событию. И я буду усердно работать над тем, чтобы перенести дату боя, как только глаз заживет, – отметил британский боксер.

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