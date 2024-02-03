Усик высказался о травме Фьюри и переносе боя

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) прокомментировал перенос боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) из-за травмы британца.
Что сказал Усик о переносе боя с Фьюри
Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира должен был пройти 17 февраля в Саудовской Аравии. Британский боксер получил рассечение над правым глазом во время спарринга в тренировочном лагере.
Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри
По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.
Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.
Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-