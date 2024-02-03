Усик висловився про травму Ф'юрі та перенесення бою

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) прокоментував перенесення бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) через травму британця.

Що сказав Усик про перенесення бою з Ф'юрі

Дорогі друзі, всім хорошого, красивого, неймовірного дня. У мене неймовірна субота. Я вже зробив всю роботу, і зараз я трохи відпочиваю. Друзі, труднощі даються нам для того, щоб ми їх проходили. А якщо ми будемо нити, коли нам складно, ми просто будемо нитиками. Усім добра, рухаємося далі, — сказав Усик. Поширити

Бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу мав пройти 17 лютого у Саудівській Аравії. Британський боксер отримав розсічення над правим оком під час спарингу в тренувальному таборі.

Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі

За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

Очевидно, йому буде потрібно період відновлення, що зводить нанівець будь-яку можливість проведення бою з Усиком 17 лютого в Саудівській Аравії, — йдеться у повідомленні. Поширити

Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.