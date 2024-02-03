Усик висловився про травму Ф'юрі та перенесення бою

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) прокоментував перенесення бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) через травму британця.
Що сказав Усик про перенесення бою з Ф'юрі
Бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу мав пройти 17 лютого у Саудівській Аравії. Британський боксер отримав розсічення над правим оком під час спарингу в тренувальному таборі.
Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі
За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.
Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.
Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.
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