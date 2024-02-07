Ф'юрі відповів, чи збирається йти на пенсію після бою з Усиком

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що збирається провести ще як мінімум п’ять поєдинків до кінця своєї професійної кар’єри. Серед них два бої з українським чемпіоном Олександром Усиком.
Ф'юрі збирається провести ще 5 боїв
На своїй сторінці в Instagram 35-річний боксер опублікував відео, у якому описав майбутні плани, спростувавши чутки про вихід на пенсію.
У відео він підтвердив свою відданість бою з Усиком в Ер-Ріяді, де на кону будуть усі чотири головних титули світу.
Ф'юрі заявив, що це тільки початок, показуючи шви над оком.
Нагадаємо, що його бій з Усиком було перенесено на 18 травня через поріз над оком, що призвело до припущень, що Ф'юрі, можливо, збирався йти на відпочинок.
У своєму останньому поєдинку в жовтні Ф’юрі побував у нокдауні, але здобув суперечливу перемогу над Нганну, який вперше вийшов на професійний ринг.
Трохи більше ніж за два тижні до довгоочікуваного поєдинку проти Усика Ф'юрі довелося припинити підготовку через поріз над правим оком, який він отримав під час спарингу і вимагав «суттєвого накладення швів».
Переможець бою між Усиком та Ф’юрі стане першим беззаперечним чемпіоном у важкій вазі ери чотирьох поясів.
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