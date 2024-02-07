Ф'юрі відповів, чи збирається йти на пенсію після бою з Усиком

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що збирається провести ще як мінімум п’ять поєдинків до кінця своєї професійної кар’єри. Серед них два бої з українським чемпіоном Олександром Усиком.

Ф'юрі збирається провести ще 5 боїв

На своїй сторінці в Instagram 35-річний боксер опублікував відео, у якому описав майбутні плани, спростувавши чутки про вихід на пенсію.

У відео він підтвердив свою відданість бою з Усиком в Ер-Ріяді, де на кону будуть усі чотири головних титули світу.

Я постійно чую розмови про людей, які кажуть, що я повинен піти на пенсію, або я скоро піду на пенсію, або що завгодно. Я не збираюся завершувати кар’єру — я проведу два бої з Усиком за за звання абсолютного чемпіона світу, двічі. Тоді я збираюся битися з Джошуа принаймні один раз, можливо, двічі, якщо буде бій-реванш — якщо він захоче його після першого удару, який я йому завдаю. Потім я збираюся знову битися з Нганну. Поширити

Ф'юрі заявив, що це тільки початок, показуючи шви над оком.

П'ять боїв, щоб збудити апетит. Я нікуди не йду; Мені 35 років, я в розквіті сил. Поширити

Нагадаємо, що його бій з Усиком було перенесено на 18 травня через поріз над оком, що призвело до припущень, що Ф'юрі, можливо, збирався йти на відпочинок.

У своєму останньому поєдинку в жовтні Ф’юрі побував у нокдауні, але здобув суперечливу перемогу над Нганну, який вперше вийшов на професійний ринг.

Трохи більше ніж за два тижні до довгоочікуваного поєдинку проти Усика Ф'юрі довелося припинити підготовку через поріз над правим оком, який він отримав під час спарингу і вимагав «суттєвого накладення швів».