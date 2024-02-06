Для бою Усик— Фʼюрі виготовили спеціальний пояс абсолютного чемпіона — фото

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх показав титул, який отримає переможець бою Усик — Ф’юрі.
У Саудівській Аравії показали перший в історії пояс абсолютного чемпіона
Аш-Шейх представив спеціальний пояс, який вручать переможцю бою Усик — Ф'юрі. Вперше абсолютний чемпіон отримає такий пояс.
Жодної офіційної цінності новий титул не має. Його варто розцінювати як сувенір.
Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі
За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.
Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.
Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.
Бій наразі призначили на 18 травня.
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