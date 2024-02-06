Для бою Усик— Фʼюрі виготовили спеціальний пояс абсолютного чемпіона — фото
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Спорт
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Для бою Усик— Фʼюрі виготовили спеціальний пояс абсолютного чемпіона — фото

Бій
Джерело:  online.ua

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх показав титул, який отримає переможець бою Усик — Ф’юрі.

У Саудівській Аравії показали перший в історії пояс абсолютного чемпіона

Аш-Шейх представив спеціальний пояс, який вручать переможцю бою Усик — Ф'юрі. Вперше абсолютний чемпіон отримає такий пояс.

instagram.com/turkialalshik/

Новий титул, виготовлений спеціально для поєдинку між Ф'юрі та Усиком, буде в очікуванні свого володаря. Це вперше чотири пояси будуть об'єднані в рамках одного бою, створюючи епічну подію. Позначений як "Бій століття" та з очікувано вогненним рингом, поєдинок запланований на 18 травня 2024 року, — написав Аль аш-Шейх.

Аль аш-Шейх

Аль аш-Шейх

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг

Жодної офіційної цінності новий титул не має. Його варто розцінювати як сувенір.

Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі

За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

Очевидно, йому буде потрібно період відновлення, що зводить нанівець будь-яку можливість проведення бою з Усиком 17 лютого в Саудівській Аравії, — йдеться у повідомленні.

Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.

Бій наразі призначили на 18 травня.

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