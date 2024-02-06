Для бою Усик— Фʼюрі виготовили спеціальний пояс абсолютного чемпіона — фото

Новий титул, виготовлений спеціально для поєдинку між Ф'юрі та Усиком, буде в очікуванні свого володаря. Це вперше чотири пояси будуть об'єднані в рамках одного бою, створюючи епічну подію. Позначений як "Бій століття" та з очікувано вогненним рингом, поєдинок запланований на 18 травня 2024 року, — написав Аль аш-Шейх.