Для боя Усик-Фьюри изготовили специальный пояс абсолютного чемпиона – фото
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Спорт
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Для боя Усик-Фьюри изготовили специальный пояс абсолютного чемпиона – фото

Бой
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Источник:  online.ua

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх показал титул, который получит победитель боя Усик — Фьюри.

В Саудовской Аравии показали первый в истории пояс абсолютного чемпиона

Аш-Шейх представил специальный пояс, который будет вручен победителю боя Усик — Фьюри. Впервые абсолютный чемпион получит такой пояс.

instagram.com/turkialalshik/

Новый титул, изготовленный специально для поединка между Фьюри и Усиком, будет в ожидании своего обладателя. Это впервые четыре пояса будут объединены в рамках одного боя, создавая эпическое событие. Отмеченный как "Бой век" и с ожидаемо огненным рингом, поединок запланирован на 18 мая 2024 года, - написал Аль-Аш-Шейх.

Аль аш-Шейх

Аль аш-Шейх

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям

Никакой официальной ценности у нового титула нет. Его следует расценивать как сувенир.

Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри

По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.

Очевидно, ему потребуется период восстановления, сводящий на нет любую возможность проведения боя с Усиком 17 февраля в Саудовской Аравии, — говорится в сообщении.

Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.

Бой назначен на 18 мая.

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