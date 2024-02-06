Для боя Усик-Фьюри изготовили специальный пояс абсолютного чемпиона – фото

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх показал титул, который получит победитель боя Усик — Фьюри.
В Саудовской Аравии показали первый в истории пояс абсолютного чемпиона
Аш-Шейх представил специальный пояс, который будет вручен победителю боя Усик — Фьюри. Впервые абсолютный чемпион получит такой пояс.
Никакой официальной ценности у нового титула нет. Его следует расценивать как сувенир.
Что известно о причине переноса боя со стороны Фьюри
По информации агентства Queensberry Promotion, Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.
Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможно.
Фьюри принес извинения всем, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.
Бой назначен на 18 мая.
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