Промоутер Усика назвав причину перенесення бою з Фʼюрі на 18 травня — відео
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Промоутер Усика назвав причину перенесення бою з Фʼюрі на 18 травня — відео

Усик
Джерело:  Boxing News

Бій із володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі не могли перенести пізніше, ніж на 18 травня. Оскільки необхідно дотриматися цих дат, щоб поєдинок продовжував мати статус бою за абсолютне чемпіонство.

Чому бій Усик проти Фʼюрі перенесли на 18 травня

Як розповів промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк, 18 травня було дедлайном для IBF, яке вже кілька разів переносило обов'язковий захист титулу, щоб бій мав приставку "за абсолютне чемпіонство".

Відповідно до угоди з IBF, дедлайн на поєдинок, 17 лютого, міг продовжитися на 90 днів у разі травми. У результаті Ф'юрі отримав розсічення, і організатори скористалися цією можливістю продовжити дату бою.

Красюк зазначив, що питання з IBF можна було б вирішити, якби їм дозволили 17 лютого побитися з Філіпом Хрговичем замість травмованого Ф'юрі. Проте організатори із Саудівської Аравії були проти.

Звичайно, з погляду майбутнього, ідеального часу для відновлення Усика і Ф'юрі та повернення до бою, мабуть, краще було б побитися наприкінці року, але тоді нам довелося б розібратися із захистом титулу IBF. Бій із Філіпом Хрговичем був би гарним варіантом, але ти ніколи не знаєш, як пройде поєдинок, і хто переможе. Саудівці не захотіли ризикувати, тож призначили бій на 18 травня, — сказав Красюк.

Олександр Красюк

Олександр Красюк

Промоутер Олександра Усика

Що відомо про причину переносу бою з боку Ф'юрі

За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

Ф'юрі приніс вибачення всім, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.

Бій наразі призначили на 18 травня.

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