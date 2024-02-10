За словами промоутера українського боксера важковаговика Олександра Усика Олександра Красюка, говорити про завершення кар'єри Усика після бою з Ф'юрі занадто передчасно.

Чи завершиться історія між Усиком та Ф'юрі одним боєм

Красюк у коментарі журналістам SportArena зазначив, що вперше чує про інформацію нібито із планами Усика зав’язати із боксом після бою з Ф'юрі.

Біж між Усиком та Ф’юрі мав відбутись в середині лютого в Ер-Ріяді, однак через розсічення над оком у британського боксера бій довелось перенести на травень.

У ЗМІ ходили чутки, що в разі перемоги Усик завершить кар'єру боксера на мажорній ноті. Втім промоутер українця не підтвердив цю теорію.

Вперше про це чую. У нас реванш прописаний, незалежно від того, хто переможе – Усик, чи Олександр Усик чи Александр Усик. Неважливо. Реванш прописаний документально. Тайсон у нас досвідчена людина зривати реванші. Штрафні санкції ні на що не впливають. Ми ж не можемо прийти з трубами та відгатити його за те, що він не хоче реванш проводити. Сподіваюсь, у Тайсона буде багато факторів, щоб змотивувати його взяти реванш у Усика після поразки, - підкреслив Красюк. Поширити

Що відомо про перемоги та поразки Усика та Ф’юрі

Ф'юрі переміг Володимира Кличка у 2015 році за рішенням суддів. Тоді боксери мали провести реванш влітку 2016-го, але Тайсон травмувався за місяць до бою, а потім був дискваліфікований через допінг.

Загалом же поки що Ф'юрі залишається непереможеним. Британець тріумфував у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 – нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.

Що стосується українця, то у нього ідеальний показник – 21 перемога у 21-му бою. З них 14 Олександр завершував нокаутом. свій Свій останній поєдинок Усик провів у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді.