За словами промоутера українського боксера важковаговика Олександра Усика Олександра Красюка, говорити про завершення кар'єри Усика після бою з Ф'юрі занадто передчасно.
Чи завершиться історія між Усиком та Ф'юрі одним боєм
Красюк у коментарі журналістам SportArena зазначив, що вперше чує про інформацію нібито із планами Усика зав’язати із боксом після бою з Ф'юрі.
Біж між Усиком та Ф’юрі мав відбутись в середині лютого в Ер-Ріяді, однак через розсічення над оком у британського боксера бій довелось перенести на травень.
У ЗМІ ходили чутки, що в разі перемоги Усик завершить кар'єру боксера на мажорній ноті. Втім промоутер українця не підтвердив цю теорію.
Що відомо про перемоги та поразки Усика та Ф’юрі
Ф'юрі переміг Володимира Кличка у 2015 році за рішенням суддів. Тоді боксери мали провести реванш влітку 2016-го, але Тайсон травмувався за місяць до бою, а потім був дискваліфікований через допінг.
Загалом же поки що Ф'юрі залишається непереможеним. Британець тріумфував у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 – нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.
Що стосується українця, то у нього ідеальний показник – 21 перемога у 21-му бою. З них 14 Олександр завершував нокаутом. свій Свій останній поєдинок Усик провів у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді.
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