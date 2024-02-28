Батько Ф'юрі звернувся із гучною заявою до прихильників Усика

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, висловив впевненість у тому, що його син переможе чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Ф'юрі-старший переконаний, що його син зможе перемогти українця

Хочу звернутися до людей, які підбадьорюють Усика. Ваш хлопець не впорається з цією роботою. Усі ті, хто думає, ніби роздутий середньоваговик може перемогти, забудьте про це. Тайсон буде готовий, питання в тому, чи буде готовий Усик? — сказав батько британського боксера. Поширити

Ф'юрі-старший заявив, що його син у хорошій формі.

Мене дуже засмутило це розсічення, тому що Тайсон був у чудовій формі. Наша команда виконала чудову роботу, — сказав він.

За інформацією агенції Queensberry Promotion, Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Що відомо про перемоги та поразки Усика та Ф’юрі

Ф'юрі переміг Володимира Кличка у 2015 році за рішенням суддів. Тоді боксери мали провести реванш влітку 2016-го, але Тайсон травмувався за місяць до бою, а потім був дискваліфікований через допінг.

Загалом же поки що Ф'юрі залишається непереможеним. Британець тріумфував у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 — нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.

Що стосується українця, то у нього ідеальний показник — 21 перемога у 21-му бою. З них 14 Олександр завершував нокаутом. свій Свій останній поєдинок Усик провів у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді.