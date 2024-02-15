Колишній чемпіон світу Каннінгем здивував прогнозом на бій Усик-Ф'юрі
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Колишній чемпіон світу Каннінгем здивував прогнозом на бій Усик-Ф'юрі

Усик-Ф'юрі
Джерело:  Boxing News

Американський боксер Стів Каннінгем поділився міркуваннями щодо поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Стів Каннінгем поділився міркуваннями щодо поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

47-річний Каннінгем перетинався з Ф'юрі в 2013-му та навіть відправив "Циганського Короля" в нокдаун, але потім поступився британцю нокаутом. Тепер же американець назвав два фактори ймовірної перемоги Усика. І якщо рівень менеджерських здібностей команди українця прямого стосунку до бою не матиме, то інша причина – цілком спортивна.

Це навички Усика. Він не має рівних у цьому. У хлопця вигадливі рухи, що роблять його незручним суперником. Усик думає інакше, дивиться на все під іншим кутом. І демонструє бокс найвищого рівня. Він завдаватиме багато ударів, що можуть приголомшити Ф'юрі, – заявив Каннінгем.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.

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